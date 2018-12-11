Сколько зарабатывают продавцы "незамерзайки"

С приходом морозов и слякоти вырос спрос на новую вакансию - продавец "незамерзайки”. По данным сервиса "Юла", работодатели готовы платить за такую работу в среднем 1 800 рублей в сутки.

Из вакансий следует, что чаще всего работника ждут сдельная оплата и ежедневный расчет в конце рабочего дня. Работодатели ищут как сотрудников со своим автомобилем, так и без него.

"Продукция качественная, все сертификаты имеются. Есть несколько вариантов работы: на своем авто или в роли менеджера по продаже. Можно на дому", - говорится в одном из объявлений.

Активнее всего подобных специалистов ищут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани, Туле и Уфе.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какую "незамерзайку" не стоит покупать. Как пояснили в ведомстве, узнать ядовитую начинку очень просто. Метиловый спирт обладает слабым запахом. То есть если от "незамерзайки" нет запаха спирта, то это значит, что она изготовлена на основе метилового. Метиловый спирт, запрещенный к добавлению в состав средств по уходу за автотранспортом, используют нелегальные производители незамерзающих стеклоомывающих жидкостей, так как он очень дешево стоит.

Кстати, в октябре в Подмосковье изъяли 40 тонн опасной "незамерзайки".