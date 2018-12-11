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11.12.2018 11:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen и Skoda отзывают в России из-за охлаждающей жидкости

Текст: Юрий Зубко

Компании продолжают отзывать машины в России. На этот раз в сервисы отправятся 3148 автомобилей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Как говорится в сообщении Росстандарта, причиной отзыва стала неисправность заправочной установки. Из-за этого была заправлена охлаждающая жидкость неправильной концентрации - она может ​замерзнуть даже при легком морозе.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Официальные дилеры бесплатно проведут проверку и замену охлаждающей жидкости.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного представителя, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Ранее, напомним, Volkswagen из-за ремня безопасности правого пассажира отзывал 178 кроссоверов Touareg нового поколения.

Также в конце ноября в дилерские центры отправились 63 415 кроссоверов Mitsubishi Outlander, реализованных с июля 2012-го по декабрь 2014 года.

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#Volkswagen #Skoda