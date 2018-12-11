Володин: Потакание Европы действиям Киева приведет к трагедии

По его словам, провокация Украины в Керченском проливе, а затем и введение военного положения стали следствием безответственной политики Европы по отношению к Киеву.
Он выразил уверенность, что целью провокации было сохранение личной власти президента Петра Порошенко.
- Хочет ли народ европейских стран жить в страхе и быть заложником того, что завтра может произойти на Украине? - поинтересовался Володин.
Киевские власти "просто неуправляемы", так что это будет трагедия, предупредил политик.
Госдума на прошлой неделе приняла обращение к международным парламентским организациям с призывом осудить провокации со стороны украинских властей. Однако Вячеслав Володин не ждет "хора заявлений" по этому поводу от иностранных коллег. Однако отдельные заявления, осуждающие политику Киева, уже прозвучали. Пример тому - высказывание председателя парламента Словакии о том, что тот "не верит" Порошенко.
Глава нижней палаты в этой связи отметил значимость парламентского диалога, который может помочь донести правду до зарубежных коллег.