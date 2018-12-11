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11.12.2018 14:25
Рубрика: Власть

Володин: Потакание Европы действиям Киева приведет к трагедии

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24" прокомментировал политику Европы по отношению к керченскому инциденту и ее последствия.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

По его словам, провокация Украины в Керченском проливе, а затем и введение военного положения стали следствием безответственной политики Европы по отношению к Киеву.

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Он выразил уверенность, что целью провокации было сохранение личной власти президента Петра Порошенко.

- Хочет ли народ европейских стран жить в страхе и быть заложником того, что завтра может произойти на Украине? - поинтересовался Володин.

Киевские власти "просто неуправляемы", так что это будет трагедия, предупредил политик.

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Госдума на прошлой неделе приняла обращение к международным парламентским организациям с призывом осудить провокации со стороны украинских властей. Однако Вячеслав Володин не ждет "хора заявлений" по этому поводу от иностранных коллег. Однако отдельные заявления, осуждающие политику Киева, уже прозвучали. Пример тому - высказывание председателя парламента Словакии о том, что тот "не верит" Порошенко.

Глава нижней палаты в этой связи отметил значимость парламентского диалога, который может помочь донести правду до зарубежных коллег.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Провокация Украины в Керченском проливе
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