Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении России

Германия выступит за продление экономических санкций в отношении России. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

"Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций", - приводит ее слова в бундестаге РИА Новости.

Она уточнила, что ФРГ поддержит решение о продлении санкций против РФ на предстоящем саммите Евросоюза. Ранее, напомним, глава МИД ФРГ сообщил о противоположном отношении Берлина к этому вопросу.

Как сообщала "РГ", заявление Меркель в Совете Федерации связали с давлением на ФРГ со стороны США. Вашингтон призывает Германию и другие страны отказаться от реализации проекта "Северный поток-2".