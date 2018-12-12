Авторитетный британский журнал назвал лучшие фильмы 2018 года

Влиятельный британский журнал Sight & Sound, который выходит с 1932 года, поделился своим выбором самых удачных фильмов 2018 года, опираясь на голосование, проведенное среди 164 кинокритиков мира.

Особой интриги в списке нет - в топ-лист ожидаемо попали наконец-то завершенный фильм Орсона Уэллса, абсурдная комедия от Йоргоса Лантимоса, спорная шутливая драма "Магазинные воришки", социальная фанк-сатира "Черный клановец", вымученные "Пылающий" и "Призрачная нить", эстетские "Дневник пастыря", "Рома" и "Холодная война". Однако без некоторых сюрпризов все же, к счастью, не обошлось.

Жесткий отбор, в котором некоторые ленты получили одинаковое количество голосов, прошли 20 картин.

18-20. "Вестерн" (Валеска Гризебах), "Лица, деревни" (Аньес Варда), "Наездник" (Хлоя Чжао).

17. "Простите за беспокойство" (Бутс Райли).

14-16. "Магазинные воришки" (Хирокадзу Корээда), "Прогульщики" (Сэнди Тан), "Обратная сторона ветра" (Орсон Уэллс).

13. "Черный клановец" (Спайк Ли).

12. "Если бы Бил-стрит могла говорить" (Барри Дженкинс).

11. "Образ и речь" (Жан-Люк Годар).

9-10. "Зама" (Лукресия Мартель), "Счастливый Лазарь" (Аличе Рорвахер).

7-8. "Тебя никогда здесь не было" (Линн Рэмси), "Фаворитка" (Йоргос Лантимос).

6. "Не оставляй следов" (Дебра Граник).

5. "Дневник пастыря" (Пол Шредер).

4. "Холодная война" (Павел Павликовский).

3. "Пылающий" (Ли Чан Дон).

2. "Призрачная нить" (Пол Томас Андерсон).

1. "Рома" (Альфонсо Куарон).