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Авторитетный британский журнал назвал лучшие фильмы 2018 года

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    12.12.2018, 11:11
Текст:   Генри Достоевский

Влиятельный британский журнал Sight & Sound, который выходит с 1932 года, поделился своим выбором самых удачных фильмов 2018 года, опираясь на голосование, проведенное среди 164 кинокритиков мира.

Особой интриги в списке нет - в топ-лист ожидаемо попали наконец-то завершенный фильм Орсона Уэллса, абсурдная комедия от Йоргоса Лантимоса, спорная шутливая драма "Магазинные воришки", социальная фанк-сатира "Черный клановец", вымученные "Пылающий" и "Призрачная нить", эстетские "Дневник пастыря", "Рома" и "Холодная война". Однако без некоторых сюрпризов все же, к счастью, не обошлось.

Жесткий отбор, в котором некоторые ленты получили одинаковое количество голосов, прошли 20 картин.

Фото: Depositphotos
Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего

18-20. "Вестерн" (Валеска Гризебах), "Лица, деревни" (Аньес Варда), "Наездник" (Хлоя Чжао).

17. "Простите за беспокойство" (Бутс Райли).

14-16. "Магазинные воришки" (Хирокадзу Корээда), "Прогульщики" (Сэнди Тан), "Обратная сторона ветра" (Орсон Уэллс).

13. "Черный клановец" (Спайк Ли).

12. "Если бы Бил-стрит могла говорить" (Барри Дженкинс).

11. "Образ и речь" (Жан-Люк Годар).

9-10. "Зама" (Лукресия Мартель), "Счастливый Лазарь" (Аличе Рорвахер).

7-8. "Тебя никогда здесь не было" (Линн Рэмси), "Фаворитка" (Йоргос Лантимос).

6. "Не оставляй следов" (Дебра Граник).

Фото: Depositphotos
Скандинавская кинозима-2018, часть первая: Дания

5. "Дневник пастыря" (Пол Шредер).

4. "Холодная война" (Павел Павликовский).

3. "Пылающий" (Ли Чан Дон).

2. "Призрачная нить" (Пол Томас Андерсон).

1. "Рома" (Альфонсо Куарон).

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