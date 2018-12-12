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12.12.2018 01:49
Рубрика: В мире

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех

Число погибших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до четырех. Французской полиции пока не удалось задержать злоумышленника, открывшего огонь по людям в центре города.

Фото: AP Photo/Majdi Mohammed
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Напомним, инцидент произошел во вторник примерно в 8 вечера. Стрелок был ранен военными, когда пытался покинуть место преступления. Чуть позже силовики начали операцию в районе Нойдорф, где прятался злоумышленник.

Сотрудники правоохранительных органов проверили 3, 5 и 7 дома на улице Эпиналь, но безрезультатно, пишет ТАСС со ссылкой на местный информационный портал DNA. Ранее СМИ сообщали, что полиция вынесла дверь в одном из домов, где, как предполагалось, скрывается злоумышленник.

Уже известно, что напавшему на людей в центре Страсбурга 29 лет. Зовут его Шериф (Cherif).

Ранее он был судим за вооруженное нападение. А в день стрельбы его собирались задержать по подозрению в причастности к убийству.

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