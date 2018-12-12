Игги Поп спродюсирует сериал о панк-роке

71-летний американский музыкант Игги Поп стал исполнительным продюсером документалки об истории панка. Об этом сообщает Independent.

Проект назван довольно емко - Punk. Вместе с прародителем панк-рока и гранжа эксклюзивные интервью дадут другие монстры жанра: Джон Лайдон (Sex Pistols), Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters), Дебби Харри (Blondie), Марки Рамон (Ramones), Дафф Маккаган (Guns N' Roses), Фли (Red Hot Chili Peppers).

В сериале канала EPIX будет четыре части. Он расскажет о "квинтэссенции панк-рока". Мы увидим диковинные фото, потрепанные временем видеозаписи, услышим не только хиты панка, но и упущенные треки.

EPIX поясняет: "Punk исследует музыку и форму субкультуры отбросов и неудачников, опираясь на интервью пионеров американского панка и пресловутых британских групп".

Напомним, Джим Джармуш снял об Игги документальный фильм.