Минюст США взял заложника, чтобы обеспечить Трампу успешную сделку с Китаем

В среду канадский суд выпустил под залог финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei. Мэн Ваньчжоу внесла за временное освобождение около 7,5 миллионов долларов, из которых пять миллионов - наличными. На время расследования ее обязали сдать паспорт и носить электронный браслет. Теперь по закону в течение 60 дней США должны направить в Канаду обосновывающие экстрадицию Мэн документы. Если в указанные сроки этого сделано не будет, то топ-менеджера Huawei освободят.

Не вызывает сомнений, что американский минюст, по запросу которого была арестована китаянка, предоставит необходимые бумаги. Потому что этот арест - важный шаг в большой геополитической игре, затеянной администрацией США для ослабления позиций Китая. А канадское правосудие - удобный инструмент, чтобы реализовать поставленные цели. Причем говорить о слабой информированности Трампа по поводу неприглядной истории с арестом Мэн не приходится. В частности, журналисты хотели выяснить, знал ли президент США об аресте финдиректора Huawei до его встречи с главой Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине. В Белом доме утверждали: Трамп был не в курсе этого дела. Но это противоречит заявлениям минюста США, где сообщили, что заранее проинформировали помощника американского президента Джона Болтона о планах канадских властей задержать Мэн Ваньчжоу. Так что очевидно: подготовка к провокации в отношении китайской бизнесвумен была основательной, и ее санкционировали на самом высоком уровне.

В этой связи показательна реакция якобы ничего не знавшего Трампа на арест финансового директора Huawei. По его словам, он готов вмешаться в это дело министерства юстиции США, "если это будет хорошо для нашей страны, если я сочту, что это хорошо для того, что точно станет крупнейшей торговой сделкой (с Китаем - прим. "РГ") из когда-либо заключенных". Яснее не скажешь - не будет сделки на американских условиях, и Мэн Ваньчжоу отправится в тюрьму лет на 30. Впрочем, Белый дом готов отпустить "заложницу", если Пекин проявит благоразумие.

Стоит ли удивляться, что после такого сигнала в адрес Поднебесной госдепартамент США немедленно рекомендовал посещающим Китай американцам "соблюдать осторожность, что основано частично на возможности, что американцы могут быть необоснованно допрошены или задержаны".

В свою очередь, ставшие добровольными участниками американской провокации власти Канады рассматривают вопрос о признании Китая государством, посещение которого может быть опасным для канадцев. К этой мысли официальную Оттаву подтолкнул арест бывшего канадского высокопоставленного дипломата Майкла Коврига, который по случайному стечению обстоятельств произошел вскоре после задержания финансового директора Huawei. О Ковриге известно, что он шесть лет работал в канадском внешнеполитическом ведомстве и штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В Китае канадец с февраля 2017 года занимал должность старшего советника по Северо-Восточной Азии неправительственной "Международной кризисной группы", базирующейся в Брюсселе. Власти Поднебесной не комментируют его арест и называют необоснованными любые предположения, что он связан с действиями официальной Оттавы в отношении китайского топ-менеджера. Впрочем, судя по тому негодованию, которое солидарно демонстрируют правительство Канады и госдепартамент, арест Коврига достиг цели. А сотрудник неправительственной организации, занятой, как указано на ее сайте, "предотвращением войн и формированием стратегий, способствующих безопасности в мире", не был "мелкой сошкой".

Китайские эксперты убеждены: арест Мэн Ваньчжоу "демонстрирует намерение США развязать с Китаем технологическую войну" - и считают, что Huawei будет "не последней китайской компанией, чьи интересы затронут действия Вашингтона".

Ранее Белый дом под предлогом нарушения санкционного режима в отношении Ирана нанес удар по другой китайской телекоммуникационной кампании - ZTE. Несмотря на то, что та согласилась выплатить штраф в 1,4 миллиарда долларов и уволить менеджеров, виновных в несоблюдении американского законодательства, на ZTE в апреле был наложен семилетний запрет на получение комплектующих из США.

Теперь под ударом оказалась более мощная компания Huawei. Впрочем, реакция Пекина на нечистоплотные методы конкурентной борьбы, примененные Вашингтоном, уже последовала. Китай запретил продажу на своей территории большинства моделей iPhone. В МИД КНР вызвали посла США, которому сделали "строгое представление и выразили протест в связи с задержанием в Канаде по американскому запросу топ-менджера Huawei.

Возможно, после встречи с китайским лидером в Аргентине Трамп в свойственной ему ковбойской манере решил развязать в отношении Пекина психологическую войну, чтобы потом было легче договориться с КНР по торговым вопросам. Однако быстрая зеркальная реакция Поднебесной на предпринятые Америкой шаги может спутать карты Белому дому . А предупредительный выстрел, прозвучавший из Вашингтона по тем, кто игнорирует американские санкции, в итоге болезненно отрикошетит по американским интересам. Ведь политика "захвата заложников", осуществленная США на государственном уровне, чтобы впоследствии у Трампа была возможность обменять их на преференции для американского бизнеса, превращает США в террористическое государство, опасное и непредсказуемое для всех, кто имеет с ним дело. Арест в Канаде китайского топ-менеджера Мэн Ваньчжоу тому подтверждение.