Кошка месяц дожидалась владельцев у сгоревшего дома в Калифорнии

Трогательная история произошла на руинах сгоревшего дома в Калифорнии. Кошка Тимбер спустя месяц после трагедии в городе Парадайс дождалась свою хозяйку.

Владельцы животного успели эвакуироваться во время пожара, но им не удалось забрать кошку, которая осталась в доме у родителей.

Месяц спустя жительница Калифорнии Кортни Верблоу вернулась на место сгоревшего дома, чтобы осмотреться. Она была удивлена, обнаружив там кошку, хотя и надеялись, что питомец выжил. "Никогда не теряйте надежду!" - написала женщина в Facebook.

Ранее сообщалось о собаке по кличке Мэдисон, которая также месяц дожидалась хозяев и "охраняла свой бывший дом".

Cамый масштабный за всю историю штата пожар Camp привел к гибели 85 человек, еще около 470 числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, ущерб от него составит 7,5 - 10 миллиардов долларов. В результате пожара, начавшегося на севере Калифорнии восьмого ноября, частично или полностью разрушены порядка 14 тысяч жилых домов, 528 коммерческих зданий и несколько тысяч других строений.