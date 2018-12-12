Новый бюджетный кроссовер Skoda попал на видео без камуфляжа

"Шпионы", гонявшиеся в Южной Африке за снимками вышедшего на тесты прототипа Volkswagen Golf восьмого поколения, получили за свои старания приятный бонус. Во время съемки хэтчбека в кадр неожиданно попал неизвестный кроссовер. По всей видимости, это предсерийная версия концепта Skoda Vision X, который был представлен в марте на автосалоне в Женеве.

Машина попала в объектив только с тыльной стороны, так что однозначно утверждать о ее принадлежности к чешской марке нельзя. Более того, у кроссовера сзади применяются "бегущие" сигналы поворота, в связи с чем снимавшие тесты "шпионы" изначально предположили, что это некая новинка Audi.

Однако журналисты портала Аuto.cz обратили внимание на сходство автомобиля с концептом Vision X, а также форму задних фонарей и стойки. Что касается передней части, то автомобиль наверняка получил фирменные для Skoda решетку радиатора и разделенные передние фары, а в интерьере заимствовал черты только что показанного хэтчбека Scala.

По всей вероятности, пойманный кроссовер - это "брат-близнец" Seat Arona и Volkswagen T-Cross длиной 4,2 метра, поставленный на общую платформу MQB A0. В этом случае он получит бензиновый литровый турбомотор и дизельный наддувный агрегат объемом 1,6 литра, а привод будет только передним. Предполагается, что именно для этой машины Skoda в ноябре зарегистрировала название Kosmiq. По сведениям Autoforum.cz, это будет не только самый маленький кроссовер Skoda, но и самый доступный.

Ранее в пресс-службе российского представительства Skoda "РГ" сообщили, что в марте на глобальном рынке дебютирует новый кроссовер марки. Таким образом ожидать официальную премьеру Kosmiq можно в той же Женеве. А производство модели, утверждают в Чехии, стартует в июле. Доберется ли новинка до РФ - информации нет.