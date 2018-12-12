Новости

Раненных в ДТП с автобусом под Псковом авиацией доставят в Петербург 13:36
За смерть 19 человек под Владимиром будут судить иностранцев 13:35
В Боровске объяснили, почему закрашивают картины о политических репрессиях 13:25
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям 13:16
Почему посох российского Деда Мороза оказался в Могилевской области 13:12
В Ленобласти экстремал прыгнул с парашютом с 27-го этажа 13:12
Глубокая модернизация БМД-2 начнется в 2021 году 13:11
В Уфе 15 учеников пострадали из-за распыленного в школе баллончика 13:08
Новый бюджетный кроссовер Skoda попал на видео без камуфляжа 13:01
Жители Башкирии пожаловались на удушающий смог 12:54
Водитель, устроивший смертельное ДТП под Тверью, работал по 16 часов 12:52
В полиции УрФО опровергли запрет сотрудникам посещать рэп-концерты 12:48
Роскомнадзор не исключил изменения закона для блокировки Google 12:44
Дмитрий Нагиев обозвал Сергея Шнурова "шкурой" 12:44
В Венесуэле уволенным работникам завода Goodyear выдадут по десять шин 12:33
В Карелии заведут дело на мэра, которую сбила машина 12:32
Иероглиф "бедствие" стал символом уходящего года в Японии 12:30
Зонд InSight прислал первое селфи с Марса 12:30
Под Владимиром возбудили дело о разбитом мемориале Солженицыну 12:27
Осужденный экс-офицер полиции Ингушетии освобожден из колонии 12:27
Из Минска до Казани теперь можно добраться на прямом поезде 12:25
Отъезд семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве оказался плановым 12:22
Видео: как рисовали "Мир Дикого Запада" 12:22
В Петербурге из больницы выписали школьников, отравившихся в бассейне 12:19
Годовалый младенец найден мертвым в Подмосковье 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
12.12.2018 12:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отъезд семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве оказался плановым

Текст: Сергей Бабкин

Отъезд семьи с онкобольными детьми из дома на юго-западе Москвы оказался плановым. Об этом корреспонденту "РГ" заявила директор фонда "Подари жизнь" Елена Шергова.

Детей из семьи, о которой идет речь, выписали из больницы. Сейчас у маленьких пациентов - необходимый перерыв в лечении. "Их отъезд - плановый, - объяснила руководитель фонда. - Мы продолжим арендовать эту квартиру, пока хозяйка будет согласна ее сдавать".

Фото: depositphotos.com
Ранний онкоскрининг продляет здоровую жизнь

В фонде также выразили надежду, что конфликт с жильцами вскоре будет улажен после подробных объяснений медиков о "незаразности" рака. По последним данным, жильцы начали отзывать подписи под обращением о выселении из подъезда семей с больными детьми. "Мы знаем, что некоторые жильцы раскаиваются в том, что подписали петицию, - отметила Шергова. - Как говорят люди, они поставили подпись, не глядя".

Ранее "РГ" сообщала о конфликте в одном из домов на улице Миклухо-Маклая. Фонд арендует в нем квартиру, где живут семьи с онкобольными детьми во время перерывов в лечении. Старшая по подъезду начала собирать подписи за их выселение. Она мотивировала требования давно опровергнутым тезисом о том, что рак якобы "может быть заразен".

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Клинцевич: Порошенко нарочно пугает избирателей войной с Россией
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Жертвами стрелка в Страсбурге стали два человека, 14 пострадали
Российские космонавты исследовали отверстие в обшивке "Союза МС-09"
Отъезд семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве оказался плановым