Отъезд семьи с онкобольными детьми из квартиры в Москве оказался плановым

Отъезд семьи с онкобольными детьми из дома на юго-западе Москвы оказался плановым. Об этом корреспонденту "РГ" заявила директор фонда "Подари жизнь" Елена Шергова.

Детей из семьи, о которой идет речь, выписали из больницы. Сейчас у маленьких пациентов - необходимый перерыв в лечении. "Их отъезд - плановый, - объяснила руководитель фонда. - Мы продолжим арендовать эту квартиру, пока хозяйка будет согласна ее сдавать".

В фонде также выразили надежду, что конфликт с жильцами вскоре будет улажен после подробных объяснений медиков о "незаразности" рака. По последним данным, жильцы начали отзывать подписи под обращением о выселении из подъезда семей с больными детьми. "Мы знаем, что некоторые жильцы раскаиваются в том, что подписали петицию, - отметила Шергова. - Как говорят люди, они поставили подпись, не глядя".

Ранее "РГ" сообщала о конфликте в одном из домов на улице Миклухо-Маклая. Фонд арендует в нем квартиру, где живут семьи с онкобольными детьми во время перерывов в лечении. Старшая по подъезду начала собирать подписи за их выселение. Она мотивировала требования давно опровергнутым тезисом о том, что рак якобы "может быть заразен".