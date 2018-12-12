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12.12.2018 06:31
Рубрика: В мире

В результате стрельбы в Страсбурге погибли четыре человека

Текст: Максим Макарычев

Число погибших во время нападения мужчины, расстрелявшего людей на рождественской ярмарке на пересечении улицы Гран Аркадес и Пляс Клебер в историческом центре французского Страсбурга во вторник вечером достигло четырех человек.

После совершения преступления злоумышленник угнал такси и скрылся в неизвестном направлении. Он получил ранение, сообщает AFP со ссылкой на водителя угнанного такси. Уже позже стало известно, что мужчина стрелял не только на рождественском базаре, но и еще в двух районах Страсбурга.

На месте преступления было убито два человека, еще двое скончались в больнице от ран. Ранения получили не менее 12 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Twitter
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В самом городе и приграничном с Германией районе введен оранжевый, высший уровень опасности, ведутся активные поиски злоумышленника.

Из здания Европарламента в Страсбурге, заседание которого завершилось в полночь, были эвакуированы депутаты и сотрудники.

По данным lci.fr, лишь в три часа утра сотрудники парламента, высокопоставленные чиновники и депутаты в сопровождении полиции на автобусах и микроавтобусах покинули здание европейского законодательного органа.

В Страсбург по личному распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона вылетел министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер. Правительство Франции, которое рассматривает произошедшее как теракт, также приняло решение усилить безопасность на всех рождественских ярмарках страны, сообщает Reuters. Мэр Страсбурга объявил 12 декабря днем траура по жертвам трагедии. Отменены занятия в школах и других учебных заведениях.

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Стало известно, что преступление совершил 29-летний уроженец Страсбурга, местный житель по имени Шериф, который находился в так называемом списке "S" местных спецслужб по подозрению в экстремизме и угрозе национальной безопасности.

В список "S" спецслужбы Франции помещают тех лиц, которые ведут себя потенциально опасно, и тех, кто распространяет опасную идеологию. Это могут быть радикализированные элементы, в том числе исламисты, а также лица, связанные с политическими движениями крайне левых или крайне правых, такие как скинхеды или футбольные хулиганы.

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Стало известно, что Шерифа должны были арестовать утром рокового дня по подозрению в совершении убийства и вымогательстве, но полиция, придя к нему, не обнаружила его дома. Там были найдены гранаты и оружие. А через несколько часов злоумышленник осуществил свой преступный замысел.

Ранее он был осужден во Франции и Германии за совершенные преступления. В поисках нападавшего задействованы около 500 полицейских, а также два вертолета. Антитеррористический отдел парижской прокуратуры начал расследование по делу о теракте.

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