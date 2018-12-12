Устроивший стрельбу в Страсбурге скрылся на такси

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Страсбурга, скрылся с места происшествия на захваченном такси. Об этом рассказал водитель. Он также сообщил, что злоумышленник ранен.

Напомним, вооруженный автоматом 29-летний местный житель по имени Шериф открыл огонь на рождественской ярмарке в центре Страсбурга во вторник вечером. По последним данным, погибли четыре человека, еще 12 - пострадали. Некоторые из них - в тяжелом состоянии.

Когда на место происшествия прибыли силовики, мужчина пустился в бега. Сейчас его ищут как минимум 600 полицейских и жандармов. МВД Франции призвало жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Портал France Info сообщает, что устроивший стрельбу человек ранее уже задерживался полицией за "нарушение закона". Кроме того, он был в списке лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности.