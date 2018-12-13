Суд арестовал недвижимость генерала Дрыманова

Новости

На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря 14:39
В Ростовской области открыли завод по производству ветряных башен 14:38
В аэропорту Шереметьево поставили инновационные "курилки" 14:35
Наркополицейские задержали автомобиль с мининарколабораторией 14:34
Одобрены проекты планировки кварталов по реновации в трех районах Москвы 14:30
Налогоплательщикам будет проще "общаться" с налоговиками 14:26
Организатор убийства Старовойтовой подал прошение об УДО 14:22
Парламент Австрии предоставит гражданство жертвам холокоста 14:20
Израильская армия блокировала фактическую столицу Палестины 14:16
Серийное купе Volkswagen Teramont: первые фотографии 14:14
Морозова и Корастылев выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU 14:04
В Сочи из-под завалов рухнувшего барака достали двух мужчин 14:02
Посол Италии в РФ призвал не политизировать "Северный поток-2" 14:00
Представлен неожиданный список главных угроз для Европы 14:00
В Вологде завершился кинофестиваль "Свидание с Россией" 13:59
Преступники финансировали террор под видом сбора средств для Африки 13:52
Сотрудничество с регионами РФ Лукашенко считает одной из основ отношений СГ 13:46
В Казани после отравления школьников крысиным ядом завели дело 13:46
В Сочи инженеру "Водостока" предъявили обвинение в гибели ребенка 13:46
Петербургскую аптечную сеть накажут за отсутствие льготных лекарств 13:38
МИД Беларуси подтвердил неизменность миграционной политики 13:35
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека 13:20
СМИ: Новая жена Шнурова урезала зарплаты музыкантам "Ленинграда" 13:20
Ожирение назвали причиной развития 13 видов рака 13:14
Певица Майли Сайрус подтвердила, что появится в "Черном зеркале" 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал недвижимость генерала Дрыманова

Текст: Владимир Федосенко
Лефортовский райсуд столицы выдал санкцию на обеспечительный арест земельного участка и доли в двух расположенных на нем домов, которые принадлежат генералу юстиции Александру Дрыманову - экс-начальнику Главного следственного управления СКР по Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Земля, четыре тысячи квадратных метров, и жилые постройки, находятся в Тульской области. Их общая стоимость не сообщается. Сам Дрыманов находится под стражей. Лефортовский суд в минувший вторник еще на три месяца, то есть до 16 марта 2019 года, продлил ему срок содержания в следственном изоляторе.

Александр Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ и арестован в середине июля по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного. По данным следствия, особо крупная взятка связана с получением следователями миллиона долларов за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец. Дрыманов якобы получил из этой суммы 200 тысяч долларов, то есть пятую часть.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Суд продлил на три месяца арест генералу Дрыманову

Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Как считают следователи, взятку передал бизнесмен Олег Шейхаметов по просьбе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой. Интересно, что следствие до сих пор не обнаружило 200 тысяч долларов, которые вменяются генералу по первому эпизоду взятки.

Второй эпизод взятки связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег, а точнее кредитной карты с деньгами, Никандров заявил ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Заключивший сделку со следствием Никандров пояснил в суде, что передал карту с деньгами начальнику за содействие назначению на должность и покровительство по службе. Сам Дрыманов заявил, что вину не признает, считает себя оговоренным Никандровым и "готов к процессуальному сражению". В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко, который не признал своей вины, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей. Ламонова, который заключил сделку со следствием, 26 июля приговорили к пяти годам строгого режима со штрафом в 32 млн рублей. Денис Никандров получил меньше всех - в августе Мосгорсуд приговорил его к 5,5 годам колонии без штрафа.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Тульская область ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков
Пожар в ТЦ "Мега Белая дача" потушен
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата
Украинская журналистка нарушила правила пребывания в России