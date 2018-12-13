Суд арестовал недвижимость генерала Дрыманова

Лефортовский райсуд столицы выдал санкцию на обеспечительный арест земельного участка и доли в двух расположенных на нем домов, которые принадлежат генералу юстиции Александру Дрыманову - экс-начальнику Главного следственного управления СКР по Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Земля, четыре тысячи квадратных метров, и жилые постройки, находятся в Тульской области. Их общая стоимость не сообщается. Сам Дрыманов находится под стражей. Лефортовский суд в минувший вторник еще на три месяца, то есть до 16 марта 2019 года, продлил ему срок содержания в следственном изоляторе.

Александр Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ и арестован в середине июля по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного. По данным следствия, особо крупная взятка связана с получением следователями миллиона долларов за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец. Дрыманов якобы получил из этой суммы 200 тысяч долларов, то есть пятую часть.

Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Как считают следователи, взятку передал бизнесмен Олег Шейхаметов по просьбе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой. Интересно, что следствие до сих пор не обнаружило 200 тысяч долларов, которые вменяются генералу по первому эпизоду взятки.

Второй эпизод взятки связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег, а точнее кредитной карты с деньгами, Никандров заявил ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Заключивший сделку со следствием Никандров пояснил в суде, что передал карту с деньгами начальнику за содействие назначению на должность и покровительство по службе. Сам Дрыманов заявил, что вину не признает, считает себя оговоренным Никандровым и "готов к процессуальному сражению". В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко, который не признал своей вины, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей. Ламонова, который заключил сделку со следствием, 26 июля приговорили к пяти годам строгого режима со штрафом в 32 млн рублей. Денис Никандров получил меньше всех - в августе Мосгорсуд приговорил его к 5,5 годам колонии без штрафа.