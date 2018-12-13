Renault избавится от бюджетных Logan и Sandero

Седаны Renault Logan и хэтчбеки Renault Sandero вскоре исчезнут из ассортимента французской марки, но их по-прежнему можно будет приобрести под дочерним брендом Dacia. Об этом сообщил шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер.

Речь идет, в первую очередь, о российском, индийском, мексиканском и южноафриканском рынках, где Dacia не представлена. В Европе бюджетные модели Renault - Duster, Logan, Sandero и Dokker - традиционно предлагаются именно с таким названием, тогда как фирменный ромбик на решетке радиатора можно встретить только у более дорогих автомобилей концерна.

В интервью Autocar ван ден Акер подчеркнул, что в свое время решение об использовании бренда Renault на развивающихся рынках позволило получить там хорошую долю. Но цель достигнута - и теперь пришла пора дифференциации.

"Моя цель в том, чтобы Renault имел свою уникальную глобальную линейку", - отметил топ-менеджер. Примером могут служить модели Kaptur и Arkana, созданные специально для периферийных рынков именно под французским брендом. Что касается вышеупомянутых "бюджетников", то исключение может составить кроссовер Duster, который пользуется большим спросом и расходится по всему миру.

По словам ван ден Акера, разделение модельных линеек сыграет на пользу обоим брендам. У румынской марки появится возможность создания автомобилей собственного дизайна - более брутального, нежели чувственный стиль Renault. В итоге "следующее поколение Dacia будет великим", заключил топ-менеджер.

Напомним, марка Dacia никогда не продавалась в России, но такие автомобили можно встретить на дорогах - их в частном порядке ввозили к нам из сопредельных республик.

Кстати, Лоренс ван ден Акер не впервые делает подобные заявления. Ранее сообщалось, что отказ от Renault Logan и Sandero может быть связан и с растущей конкуренцией на российском рынке с родственной маркой Lada. В эту концепцию, кстати, ложится идея с выпуском одной из моделей Renault под названием Lada Van. Не исключено, что речь идет о перелицованном "каблучке" Dokker.

В любом случае очевидно, что Logan и Sandero останутся в России - под тем или иным брендом. Спрос на них стабильно высок, и пока компания лишь расширяет линейку этих семейств. В частности, 10 декабря стартовали продажи "вседорожных" версий с вариатором.