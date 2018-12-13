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13.12.2018 14:14
Рубрика: Легковые авто

Серийное купе Volkswagen Teramont: первые фотографии

Текст: Борис Захаров

Появилась информация о новом купеобразном исполнении большого кроссовера Volkswagen Teramont.

Судя по шпионским снимкам, сделанным в Китае, помимо лихо заваленных задних стоек крыши такой автомобиль получит также "накаченные" колесные арки, закамуфлированные центральные стойки и стилистически сдержанный "фасад", где доминирует узкая решетка радиатора с хромированными горизонтальными поперечинами, которые продолжаются диодными полосками в классических прямоугольных фарах.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Достаточно агрессивно выглядит также мощный горизонтальный воздухозаборник в переднем бампере. На флангах заднего бампера прописались серповидные фонари стояночного света. Боковины украшены хромированными защитными накладками.

Известно, что пятиместная модель будет на 134 мм короче стандартного семиместного Teramont, а высота после перекройки крыши уменьшится на 54 мм. Габаритная ширина и колесная база при этом эквивалентны таковым у Teramont. В Китае купеобразный кроссовер предложат с 2-литровоым бензиновым турбомотором (186 л.с. и 220 л.с.) и 2,5-литровым бензиновым V6 мощностью 299 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатый преселективный "робот". Полный привод на основе переднеприводной компоновки предложат в виде опции.

Продажи кросс-купе в Поднебесной и США намечены на первую половину 2019 года. Очень вероятно, что эта модель со временем появится и в России. Линейки моторов и трансмиссий в этом случае будет отличаться от китайской и американской гаммы.

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#Volkswagen