Шойгу рассказал о создании группы по военному сотрудничеству с Индией

Москва и Дели сформируют рабочую группу, которая будет заниматься военными контактами двух стран. Она войдет в российско-индийскую межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству.

Такое соглашение в индийской столице подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега Нирмала Ситхараман. На переговорах глава нашего военного ведомства подтвердил: в Москве рассматривают оборонные связи с Дели как одно из ключевых направлений взаимодействия двух стран. И выделение в отдельную группу вопросов военного сотрудничества России и Индии - убедительное тому свидетельство.

Шойгу вкратце рассказал, по какой линии оно уже идет. "Укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями, ведется работа в области военного образования. Это позволяет приумножать полезный опыт строительства и реформирования армии и флота, планирования и организации мероприятий оперативной и боевой подготовки", - отметил министр.

И все же ключевой сферой в оборонных контактах было и остается военно-техническое сотрудничество, которое Шойгу назвал основой стратегического двустороннего партнерства Москвы и Дели . Это в том числе подтвердили недавние оружейные сделки. "Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 и строительство фрегатов проекта 11356", - уточнил Шойгу.

Контракт на поставку "Триумфов" был заключен 5 октября во время визита в Индию президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что на сумму, эквивалентную более чем 5 млрд. долларов, Нью-Дели закупит у нас пять полковых комплектовС-400. Причем расчет по контракту будет рублевым. А закупленные в РФ новейшие средства ПВО Индия получит к весне 2023 года.

В ноябре были подписаны контракты на поставку индийским ВМС четырех фрегатов проекта 11356. Первые два боевых корабля в течение трех лет построят на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". А еще два - на индийской судоверфи GSL.

Выступая на III Российско-индийском форуме глав исследовательских центров, замминистра МИД России Игорь Моргулов сообщил, что "на заключительной стадии находится ряд других крупных сделок, критических важных для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Индии". Причем РФ по многим направлениям является первой и единственной страной, которая делится с Индией передовыми военными технологиями.

Такой обмен - свидетельство особых отношений Москвы и Дели. По словам Шойгу, они говорят о крепкой, проверенной временем дружбе, основанной на глубокой симпатии и взаимном доверии. Отсюда результат - кооперация распространяется на самые чувствительные сферы, Москва и Дели готовы к сотрудничеству в военной и военно-технической области на долгосрочной основе. Это вчера подтвердили оба министра. Для ВМС Индии построят четыре фрегата проекта 11356. Первые два боевых корабля соберут на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". А еще два фрегата - на индийской судоверфи GSL.