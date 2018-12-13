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13.12.2018 15:30
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о создании группы по военному сотрудничеству с Индией

Текст: Юрий Гаврилов
Москва и Дели сформируют рабочую группу, которая будет заниматься военными контактами двух стран. Она войдет в российско-индийскую межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству.

Такое соглашение в индийской столице подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега Нирмала Ситхараман. На переговорах глава нашего военного ведомства подтвердил:  в Москве рассматривают оборонные связи с Дели как одно из ключевых направлений взаимодействия двух стран.  И выделение в отдельную группу вопросов военного сотрудничества России и Индии - убедительное тому свидетельство.

Шойгу вкратце рассказал, по какой линии оно уже идет.  "Укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями, ведется работа в области военного образования. Это позволяет приумножать полезный опыт строительства и реформирования армии и флота, планирования и организации мероприятий оперативной и боевой подготовки", - отметил министр.

И все же ключевой сферой в оборонных контактах  было и остается военно-техническое сотрудничество, которое Шойгу назвал основой стратегического двустороннего партнерства Москвы и Дели .  Это в том числе подтвердили недавние оружейные сделки.  "Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400  и строительство фрегатов проекта 11356", - уточнил Шойгу.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Контракт на поставку "Триумфов"  был заключен 5 октября во время визита в Индию президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что на сумму, эквивалентную более чем 5 млрд. долларов, Нью-Дели закупит у нас пять полковых комплектовС-400.  Причем расчет по контракту будет рублевым. А закупленные в РФ новейшие средства ПВО Индия получит к весне 2023 года.

В ноябре были подписаны контракты на поставку индийским ВМС четырех фрегатов проекта 11356.  Первые два боевых корабля в течение трех лет построят на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". А еще два - на индийской судоверфи GSL.

Выступая на  III Российско-индийском форуме  глав исследовательских центров, замминистра МИД России Игорь Моргулов сообщил, что "на заключительной стадии находится ряд других крупных сделок, критических важных для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Индии".  Причем РФ по многим направлениям является первой и единственной страной, которая делится с Индией передовыми военными технологиями.

Такой обмен - свидетельство особых отношений Москвы и Дели. По словам Шойгу, они говорят о крепкой, проверенной временем дружбе, основанной на глубокой симпатии и взаимном доверии. Отсюда результат - кооперация распространяется на самые чувствительные сферы, Москва и Дели  готовы к сотрудничеству в военной и военно-технической области на долгосрочной основе.  Это вчера подтвердили оба министра. Для ВМС  Индии построят четыре фрегата проекта 11356.  Первые два боевых корабля соберут на Прибалтийском судостроительном заводе  "Янтарь".  А еще два фрегата - на индийской судоверфи GSL.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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