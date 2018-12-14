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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Северной Осетии заявили о закрытии завода "Электроцинк"

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Во Владикавказе завод "Электроцинк" прекратит свою работу весной 2019 года. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Северной Осетии, глава региона Вячеслава Битарова заявил сегодня в ходе заседания республиканской Комиссии по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности предприятия.

Решение о закрытии завода стало результатом встречи главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с президентом Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит "Электроцинк", Искандаром Махмудовым. Эта встреча, как следует из размещенной на официальном сатй главы РСО-Алания информации, состоялась в Москве.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"В ходе переговоров мы пришли к обоюдному мнению, которое отразили в предварительном проекте соглашения. В нем первым пунктом обозначена невозможность дальнейшей производственной деятельности завода после пожара 21 октября, а также связанной с этим необходимости консервации оборудования промышленной площадки предприятия, - рассказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. - Второй пункт говорит о том, чтобы перенаправить поступающее накопленное сырье на другие заводы УГМК. Также далее осуществить выгрузку незавершенной продукции с целью полной очистки оборудования завода, остатка серной кислоты из оборудования из хранилищ сернокислотного цеха с отгрузкой потребителю, выполнить разработку проекта промышленной консервации на площадке ОАО "Электроцинк", обеспечить прохождение экспертизы промышленной безопасности проекта консервации и все это под контролем Ростехнадзора. В ближайшее время соглашение будет официально подписано".

- Сейчас с территории завода выгружают остатки сырья. После прекращения работы предприятие начнет консервацию оборудования, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь завода Людмила Тавасиева. - Завод закроют в апреле 2019 года. По вопросам кадров и социальных объектов решения нет, но их рассмотрят в ближайшее время.

На "Электроцинке" во Владикавказе работало 1800 сотрудников. Говоря об их трудоустройстве, Вячеслав Битаров отметил возможные варианты этого.

- Меня, как главу республики, не может не волновать судьба почти двух тысяч сотрудников завода. Это тоже жители Северной Осетии, мы должны думать и о них, - сказал глава региона. - Ведь сегодня эти люди оказались в непростой жизненной ситуации. Помочь им трудоустроиться - наша общая задача. Поэтому прошу членов комиссии провести работу с предпринимателями, которые ранее заявляли о готовности взять на работу людей с "Электроцинка".

Также глава Северной Осетии рассказал о возможном создании нового предприятия на месте "Электроцинка".

Фото: Антон Ваганов/ТАСС
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Как уже писала "РГ", в ночь на 21 октября в электролитном цеху завода начался крупный пожар. Общая площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. В одном из цехов, площадью около 500 квадратных метров, обрушилась кровля и частично - стены. Во время тушения пожара погиб спасатель.  

Пожар на "Электроцинке" вызвал панику среди жителей Владикавказа. Люди начали уезжать из города, опасаясь взрыва. Если бы он произошел, в зоне поражения оказался бы весь город, однако этого удалось избежать.

После пожара началось расследование причин ЧП. Представитель СК РФ по Северной Осетии Тамерлан Дзодзиев назвал две версии: к ЧП могли привести нарушения техники пожарной безопасности или поджог.

Также после пожара на заводе во Владикавказе прошли митинги с требованием закрыть предприятие, поскольку, по мнению местных жителей, оно наносит большой ущерб экологии и здоровью людей. Требование поддержал и парламент региона.

"Электроцинк" временно приостановил свою работу до окончания расследования и восстановления пострадавших цехов.

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