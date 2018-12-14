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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале на полтора года изолировали девочку, снимавшую убийство юноши

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловский областной суд сегодня отменил решение нижестоящей инстанции и постановил поместить несовершеннолетнюю жительницу города Березовский в спецуреждение. Ранее эта девушка оказалась в компании, которая до смерти забила юношу-инвалида. Она снимала происходящее на видео.

Фото: Пресс-служба Орджоникидзевского суда Екатеринбурга
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Напомним, резонансное преступление было совершено группой молодых людей 9 августа. Тело 20-летнего парня со следами жестоких побоев нашли в районе гаражного кооператива на улице Исакова в Березовском. По горячим следам правоохранители вышли на несовершеннолетних подозреваемых 14-16 лет, среди которых была 13-летняя фигурантка.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Одного из молодых людей, имевших уже криминальное прошлое, арестовали сразу. Второго - позднее. Еще двоих поместили под домашний арест.

Так как девушка не достигла возраста уголовной ответственности, по ней принималось отдельное решение. Изначально суд Березовского отказался помещать в центр временной изоляции, но сегодня ситуация изменилась.

"Участница нападения на инвалида будет помещена в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на год и шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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