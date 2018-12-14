РПЦ: "Объединительный собор" в Киеве разъединяет верующих

В субботу, 15 декабря, в Киеве должен открыться так называемый объединительный собор, объединяющий, похоже, пока лишь легитимизированных Константинопольским патриархатом раскольников. Об ожиданиях и прогнозах "РГ" рассказал заместитель главы Синодального отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Какие прогнозы вы можете дать по поводу решений открывающегося завтра в Киеве так называемого объединительного собора?



Вахтан Кипшидзе: Абсолютно убежденным можно быть вот в чем: чтобы ни произошло на этом соборе, его содержание является обратным его названию.

Вместо того, чтобы кого-то с кем-то объединить, он станет лишь способом и средством усугубления разделения Украины, обострения противоречий в этой стране.

Мы также считаем что проведение этого так называемого объединительного собора станет точкой отсчета для дальнейшего давления, которое постоянно оказывалось и - по нарастающей - оказывается на каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую большинство верующих. И в связи с этим сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с открытым обращением к главам государств, участвующих в " минском процессе", а также к руководителям международных государственных и общественных организаций, указав на то, что на Украине осуществляется грубое и массовое нарушение религиозных прав верующих Украинской православной церкви. Мы надеемся, что это обращение будет услышано.

А кто-то из канонической Украинской православной церкви рискнет участвовать в этом "соборе" и в каком статусе?



Вахтанг Кипшидзе: Если посмотреть на итоги Архиерейского собора, который прошел на Украине, большинство, а в принципе можно сказать, что все архиереи (кроме тех, кто провел какую-то отдельную "тайную" встречу с президентом Украины, а это три человека, один из которых потом отказался от намерения занять альтернативную точку зрения по отношению к решениям Архиерейского собора) продолжают сохранять верность митрополиту Онуфрию. Напомню, что каждый из них связан клятвой - присягой верности главе своей Церкви, митрополиту Онуфрию. И любой из тех, кто по каким-то причинам решит присоединиться к этому самому объединительному "собору" (а он прежде всего является политической конструкцией украинских властей) будет клятвопреступником. Человеком , который нарушил клятву, данную им на кресте и Евангелии.

А этот несчастный томос будет все-таки выдан на завтрашнем "соборе"?



Вахтанг Кипшидзе: Сложно сказать, будет ли именно на этом соборе выдан этот давно обещанный томос, но, судя по сведениям, уже попавшим в СМИ, содержание этого документа вовсе не будет означать того, что обещали своей публике как украинские власти, так и многочисленные раскольники из антиканонических религиозных общин. Не будет никакой автокефалии Украинской церкви. Совершенно очевидно, что Константинопольский патриархат, проводящий последовательную политику на ограничение утвердившегося веками принципа равности всех поместных церквей, в настоящий момент двигается по пути навязывания поместным церквям своей - и нередко недоброй - воли. В этом контексте очень странно ожидать, что фанарская администрация ни с того, ни с сего создаст на Украине дополнительную, равную другим, поместную церковь.

Филарет, как человек больших претензий, не потребует ли на этом соборе опять себе патриарших званий?



Вахтанг Кипшидзе: Филарет Денисенко, всю свою жизнь посвятивший борьбе за свой патриарший статус, в конечном счете на этом соборе может быть оставлен ни с чем.