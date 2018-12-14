Страшное крушение скоростного поезда в Турции попало на видео

В объектив камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции Марсандиз в Анкаре попал момент столкновения скоростного поезда с маневровым локомотивом. Жертвами этой аварии стали 9 человек, еще 84 получили различные ранения.

Трагический инцидент, напомним, случился утром в четверг, 13 декабря. По неизвестной пока причине пассажирский состав, следовавший из столицы Анкары в Конью, врезался в локомотив. Из-за сильного удара несколько вагонов сошли с рельсов и снесли пешеходный переход. Часть инженерного сооружения упала на поезд.

Как сообщала "РГ", турецкие правоохранители задержали трех человек в рамках расследования обстоятельств ЧП. Все фигуранты дела являются служащими "Государственных железных дорог Турции". Полицейские предполагают, что недочеты в работе указанных людей могли спровоцировать аварию.