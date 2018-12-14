Трамп заявил об отсутствии незаконных указаний Коэну

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал незаконных указаний своему бывшему адвокату Майклу Коэну. Ранее сообщалось, что экс-юриста главы государства приговорили к трехлетнему лишению свободы за нарушения законов американской избирательной кампании.

"Он был адвокатом, и предполагалось, что он знает закон. В этом и заключается адвокатская работа, и адвокат несет высокую ответственность, если случается ошибка. Вот за что им платят", - написал Трамп в Twitter.

Хозяин Белого дома предположил, что Коэн пошел на сделку со следствием, чтобы поставить президента в неловкое положение и получить меньший тюремный срок.

Трамп уверен, что Коэн оклеветал и подставил его, когда рассказал о плате за молчание порнозвезде Сторми Дэниэл и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которые утверждают, что имели связь с нынешним главой Белого дома в середине 2000-х годов.

Напомним, федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Коэна к трем годам лишения свободы за финансовые махинации и дачу ложных показаний во время выступления в конгрессе. По словам судьи, который выносил приговор, 52-летний обвиняемый заслужил "значительный срок тюремного заключения" за преступления, вызванные "личной жадностью и амбициями". Он также должен выплатить штраф в 50 тысяч долларов конгрессу.