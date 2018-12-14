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В Лондоне ограбили Пола Маккартни

Рок
    14.12.2018, 21:06
Текст:   Козьма Лоханкин

Лондонский дом экс-"битла" Пола Маккартни стоимостью 10 миллионов фунтов ограбили, сообщает Daily Mail.

Как сообщили сегодня британские СМИ, информация о происшествии появилась сегодня, хотя само ограбление случилось ранее на этой неделе.

Фото: REUTERS
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Отмечается, что 76-летний музыкант за день до этого играл в Австрии, а вчера уже с триумфом выступил в родном Ливерпуле. Так что на концертный график сэра Пола инцидент никак не повлиял.

В полиции скупо констатируют,: приехали, откликнувшись на вызов, и обнаружили следы взлома.

Подробностей об украденных ценностях нет. Пока никого задержать не удалось.

Ранее мы писали о том, что у The Beatles вышло два новых клипа - на песни Glass Onion и Back in the USSR.

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