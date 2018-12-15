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15.12.2018 13:40

Российская делегация примет участие в работе Давосского форума

Текст: Владимир Кузьмин
Официальная делегация от России примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе, поскольку организаторы отказались от ограничений, принятых в отношении российских бизнесменов, передают информационные агентства со ссылкой на источник в правительстве.
Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости
Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости

Ранее организаторы ВЭФ сообщили главе ВТБ Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске, что их участие в мероприятиях не приветствуется из-за наложенных со стороны США санкций.

Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что присутствие российских чиновников и представителей госкомпаний в Давосе исключено, пока решение не будет отменено.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума", - пишут СМИ.

Уровень делегации и состав в правительстве определят позднее, подчеркнул источник.

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