Видео: На границе Украины нашли еще одно "кладбище иномарок"

"Кладбища автомобилей" на западных границах Украины продолжают расти. Очередную стоянку старых машин на еврономерах нашли рядом с пограничным пунктом Малый Березный - Убля на границе Словакии с Украиной. Сюжет об этой стихийной парковке посреди жилых домов показало словацкое телевидение. Ранее "РГ" рассказывала об аналогичных "кладбищах" на польской и венгерской границах.

Причина очевидна: после ужесточения правил регистрации автомобилей на иностранных номерах для многих украинцев ввоз своей машины просто потерял какой-либо смысл. "Растаможка" может оказаться дороже самих легковушек, которые украинцы зачастую покупают в ужасном состоянии по бросовым ценам.

"Например, если человек хочет купить дизельный Renault Megane (двигатель 1,9 л) 2003 г.в. за 1200 евро, то ему придется заплатить налоги в размере 2500 евро", - цитирует портал Delfi литовского торговца подержанными автомобилями. По его словам, вторичный рынок в балтийской республике сильно пострадал из-за решения украинских властей. Востребованные ранее машины на еврономерах теперь покупают только жители Донбасса.

Более того, литовские продавцы опасаются, что часть реализованных ими автомобилей вскоре может вернуться к продавцам. Речь идет о машинах, которые украинцы бросили на границе - в данном случае или на литовско-белорусской, или на белорусско-украинской.

"Если автомобиль стоил 1000 евро, а его "растаможка" обойдется еще в 2000 евро, то тогда человек думает, стоит ли вкладывать, может лучше оставить его где-то и дороги и не морочить себе голову", - отметил глава управляющей Каунасским авторынком фирмы Валентинас Науянис.

Как пояснил глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий, среди тех, кто бросает свои иномарки рядом с таможнями, в основном так называемые пересичники - жители приграничных населенных пунктов, которые по работе регулярно ездят за рубеж. Как правило, они являются совладельцами иномарок на еврономерах вместе с иностранцами либо ездят на машинах по доверенности.

"Пересичникы", в основном, эксплуатируют старые и давно "убитые" иномарки. Красная цена им - 1-2 тысячи евро. На таких авто они возят в Европу сигареты, спирт или бензин, а обратно - продукты питания и товары массового спроса. Оставлять на таможне 2-3 тысячи евро, а именно столько приблизительно будет стоить "растаможка", многие не хотят. В итоге - либо вовсе бросают авто на "кладбище", либо оставляют его там временно, а границу пресекают на попутках или общественном транспорте", - рассказал Олег Омельницкий порталу "Страна".

Между тем на Украине все-таки растет число автомобилей на еврономерах, которые прошли официальное таможенное оформление. По последним данным, на этой неделе "растаможку" прошла тысячная по счету иномарка.

Впрочем, предприимчивые украинцы постепенно находят новые способы обойти строгие законы. Многие, например, становятся на временный учет при Генконсульстве Украины за рубежом, что дает право на многократное пересечение границы без растаможивания автомобилей. Массовый наплыв "евробляхеров", как называют владельцев иномарок на еврономерах, в последние дни очень усложняет работу дипломатам, признала руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, которую цитирует "Укринформ".