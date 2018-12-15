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Вышел тизер сериала по черновикам Брюса Ли

Новости
    15.12.2018, 14:45
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Cinemax Фото: youtube.com/ Cinemax
Фото: youtube.com/ Cinemax

Взрывоопасная хореография междоусобных войн азиатских банд - в тизере сериала "Воин" по черновикам Брюса Ли.

Фото: kinopoisk.ru
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Первый тизер сериала Warrior, в основе которого лежат идеи и наработки Брюса Ли 1971 года, отсылает одновременно к "Бандам Нью-Йорка" Мартина Скорсезе, "Подпольной империи" Теренса Уинтера и "Острым козырькам" Стивена Найта. Что неудивительно - занимаются им профессионалы хлеба и зрелищ режиссер Джастин Лин (несколько частей автомобильного семейного экшн-фэнтези "Форсаж") и сценарист Джонатан Троппер (кровавая полицейская теогония "Банши").

В центре сюжета окажутся криминальные районы Сан-Франциско второй половины 19 века. Азиатские мафиозные группировки из Чайна-тауна регулярно устраивают жестокие переделы территории (известная в истории как Война Тонгов), в которые случайно попадает недавно прибывший в Америку молодой боец Ах Сам.

В ролях: Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Том Вестон-Джонс и другие.

Напомним, что проектом на ту же тему занимается гонконгский визионер Вонг Карвай.

Выход запланирован на следующий год, всего ожидается 10 эпизодов.

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