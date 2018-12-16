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Рубрика: В мире

Меркель купят новый личный самолет

Фото: REUTERS/KAI PFAFFENBACH Фото: REUTERS/KAI PFAFFENBACH
Фото: REUTERS/KAI PFAFFENBACH

Министерство обороны Германии собирается приобрести как минимум один дальнемагистральный самолет, на котором Ангела Меркель сможет летать на международные мероприятия. Средства на приобретение лайнера  (200-300 миллионов евро) возьмут из бюджета страны. Решение обновить авиапарк было принято после инцидента в ноябре.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Напомним, самолет канцлера ФРГ по пути в Аргентину совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Правительственный борт находился в воздухе всего около часа. В небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно.

Airbus А340 благополучно сел в Кельне, но Ангела Меркель опоздала на саммит G20. "Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос приобретения одного или двух новых дальнемагистральных самолетов", - заявила министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

В мире Европа Германия
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