Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada Granta за 200 000 рублей: есть ли смысл ее покупать 17:15
Машина, которая посмеивается над собой. Новую "Буханку" испытали в ФРГ 15:51
Салон новой Lada Vesta: первые качественные изображения 13:30
С понедельника Москва встанет в новогодних пробках 13:28
16.12.2018 21:39
Рубрика: Легковые авто

Skoda повысила цены на автомобили в России

Текст: Юрий Зубко

Автопроизводители переписывают прайс-листы на свою продукцию в России с завидной регулярностью. Не осталась в стороне и компания Skoda.

Как сообщает "Автостат", весь модельный ряд чешской марки подорожал на сумму от 9 до 49 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Кроссовер Kodiaq, который в последнее время демонстируют потрясующий рост продаж, подорожал на сумму от 24 до 49 тысяч рублей в 19-ти комплектациях из 27. В то же время стартовая версия осталась без изменений - 1 389 000 рублей. 

Фото: depositphotos.com
Названы 10 лучших автомобильных моторов года

Цены на все комплектации Octavia и Octavia Combi выросли на 14 и 29-31 тысячу рублей соответственно. Лифтбек теперь можно купить от 1 063 000 до 1 515 000 рублей, а универсал стоит от 1 392 000 до 1 902 000 рублей.

Superb и Superb Combi подорожали на 30 - 31 тысячу рублей во всех версия. Первый автомобиль можно купить от 1 613 000 до 2 896 000 рублей, второй - от 1 817 000 до 2 951 000 рублей.

Меньше всего подорожал лифтбек Rapid - на 9 тысяч рублей. При этом его стартовая комплектация осталась без изменений - 646 000 рублей. Остальные версии можно купить от 741 000 до 1 106 000 рублей.

Напомним, ранее в пресс-службе Skoda нам рассказали о том, что обновленный Superb появится в России в третьем квартале 2019 года, также в конце следующего года стартуют продажи кроссовера Karoq.

УАЗ "Хантер" получил "автомат", турбомотор и кондиционер
Volkswagen продавал предсерийные автомобили
#Skoda