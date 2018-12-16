Skoda повысила цены на автомобили в России

Автопроизводители переписывают прайс-листы на свою продукцию в России с завидной регулярностью. Не осталась в стороне и компания Skoda.

Как сообщает "Автостат", весь модельный ряд чешской марки подорожал на сумму от 9 до 49 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Кроссовер Kodiaq, который в последнее время демонстируют потрясующий рост продаж, подорожал на сумму от 24 до 49 тысяч рублей в 19-ти комплектациях из 27. В то же время стартовая версия осталась без изменений - 1 389 000 рублей.

Цены на все комплектации Octavia и Octavia Combi выросли на 14 и 29-31 тысячу рублей соответственно. Лифтбек теперь можно купить от 1 063 000 до 1 515 000 рублей, а универсал стоит от 1 392 000 до 1 902 000 рублей.

Superb и Superb Combi подорожали на 30 - 31 тысячу рублей во всех версия. Первый автомобиль можно купить от 1 613 000 до 2 896 000 рублей, второй - от 1 817 000 до 2 951 000 рублей.

Меньше всего подорожал лифтбек Rapid - на 9 тысяч рублей. При этом его стартовая комплектация осталась без изменений - 646 000 рублей. Остальные версии можно купить от 741 000 до 1 106 000 рублей.

Напомним, ранее в пресс-службе Skoda нам рассказали о том, что обновленный Superb появится в России в третьем квартале 2019 года, также в конце следующего года стартуют продажи кроссовера Karoq.