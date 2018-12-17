Франция не нашла "русского следа" в протестах "желтых жилетов"

Как и предсказывали наблюдатели, новость о некоем "российском следе" в протестных акциях "желтых жилетов" оказалась самым что ни на есть "фейком". Источник во французских спецслужбах сообщил изданию Le Journal du Dimanche, что правоохранительные органы на данный момент не нашли каких-либо доказательств, свидетельствующих о "российском следе" в движении "желтых жилетов".

Напомним, в воскресенье стало известно о переписке журналистки Русской службы телеканала ВВС Ольги Ившиной с российской журналисткой, работающей и проживающей в Париже.

В оказавшейся в распоряжении РИА Новости переписке Ившина говорила о том, что ее начальство требует представить любые доказательства возможного вмешательства России в акции "желтых жилетов".

В самой телекомпании позже подтвердили подлинность такого задания.

Очевидно, что британские репортеры погнались за сенсацией после того, как в некоторых западных медиа появились снимки двух "желтых жилетов", позирующих с флагом Донецкой народной республики.

16 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к британской общественности с призывом оценить действия телеканала BBC, который занимается поиском "российского следа" в протестных акциях во Франции, распространяя "фейковую информацию".

"Именно в Великобритании постоянно говорят о том, что российские СМИ, российские телеканалы занимаются пропагандой, не предъявляя ничего по фактуре сюжетов, но постоянно апеллируя к гласу общественности. Якобы общественность британская пишет какие-то жалобы в Ofcom (это соответствующий регулятор медийиный) и они вынуждены реагировать и ставить на вид нашим средствам массовой информации, журналистам какое-то непрофессиональное поведение", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".