Момент обрушения крыши в Дзержинском попал на видео

Следователи, работающие на месте обрушения на заводе в подмосковном Дзержинском, изъяли с места ЧП записи камер видеонаблюдения. В памяти устройств сохранился момент, когда потолок внезапно упал на рабочих, его обнародовала пресс-служба Следственного комитета.

Оперативная группа уже завершила осмотр завалов. Сейчас следователи опрашивают руководителей организации, которая ремонтировала крышу. Изъяты все документы, относящиеся к регламентам по технике безопасности. Уже известно, что кровля рухнула во время работ по ее утеплению. Стройматериалы уложили наверх в таком количестве, что перекрытия не выдержали.

По этому факту, как уже сообщала "РГ", возбуждено уголовное дело. В результате трагедии погибли трое рабочих, находившихся на крыше. Четверо их коллег, работавших внизу, получили серьезные травмы.