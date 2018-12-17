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17.12.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Момент обрушения крыши в Дзержинском попал на видео

Текст: Сергей Бабкин

Следователи, работающие на месте обрушения на заводе в подмосковном Дзержинском, изъяли с места ЧП записи камер видеонаблюдения. В памяти устройств сохранился момент, когда потолок внезапно упал на рабочих, его обнародовала пресс-служба Следственного комитета.

Фото: МЧС РФ
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Оперативная группа уже завершила осмотр завалов. Сейчас следователи опрашивают руководителей организации, которая ремонтировала крышу. Изъяты все документы, относящиеся к регламентам по технике безопасности. Уже известно, что кровля рухнула во время работ по ее утеплению. Стройматериалы уложили наверх в таком количестве, что перекрытия не выдержали.

По этому факту, как уже сообщала "РГ", возбуждено уголовное дело. В результате трагедии погибли трое рабочих, находившихся на крыше. Четверо их коллег, работавших внизу, получили серьезные травмы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео
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