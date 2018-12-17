В Вологде при обысках изъяли документы по делу о взрыве газа в доме

Новости

Путин рассмотрит вопрос о предновогодней амнистии 19:28
РФ будет противодействовать увеличению присутствия США в Черном море 19:10
Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация 18:49
Полиция Кореи арестовала дилеров, ввозивших нелегальных мигрантов из РФ 18:48
Путешественник из Казани исследовал дно священного колодца майя 18:45
Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 18:38
Российские военные получат противоспутниковый комплекс в 2019 году 18:20
Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию 18:18
В США нашли неизвестного рогатого ящера 18:10
Объявлен план "Перехват" после стрельбы около Останкинской башни 18:03
Папирус ценой 2,75 миллиона евро признали подделкой 18:00
В "Ленинграде" прокомментировали вероятность поездки на "Евровидение" 17:55
СМИ сообщили о значительном улучшении состояния Шумахера 17:46
В МИД РФ возмущены отказом во въезде в Латвию российскому историку 17:42
Первая подлодка проекта "Лада" превзошла по скрытности "черные дыры" 17:41
Названа дата начала продажи билетов на поезда через Крымский мост 17:40
Белорусская певица выиграла X Factor в Латвии 17:40
Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной 17:32
Путин выступил против полной унификации учебников 17:31
В Москве проведен обыск в общежитии крупного вуза 17:18
Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США 17:14
Германия ужесточит правила для инвесторов не из Евросоюза 17:00
Бабич: Развитие Союзного государства служит интересам России и Беларуси 17:00
На набережной Коктебеля вандалы разрушили десятки балясин 16:56
Алла Пугачева возвращается на сцену после почти 10-летнего перерыва 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
17.12.2018 16:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде при обысках изъяли документы по делу о взрыве газа в доме

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Фото: Пресс-служба администрации Вологды Фото: Пресс-служба администрации Вологды
Фото: Пресс-служба администрации Вологды

В Вологде прошли обыски в ресурсоснабжающих организациях и управляющей компании в рамках уголовного дела по взрыву бытового газа в доме по улице Карла Маркса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи изъяли документацию.

В Сочи при хлопке газа в многоэтажке пострадал мужчина

Напомним, ЧП произошло в ночь на 16 декабря. В одной из квартир на пятом этаже после того, как хозяева включили свет, произошел взрыв газа. Погибла женщина, ее мужа доставили в больницу, но он отказался от госпитализации. Пострадали еще три человека. Они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В результате взрыва разрушены несколько квартир на четвертом и пятом этажах. Повреждена кладка и перекрытия. Жильцов двух подъездов эвакуировали. 37 человек определили в гостиницы и маневренное жилье, остальные разместились у родственников и знакомых.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провели исследование дома на предмет его восстановления. Они предварительно считают, что такая возможность есть. Проектировщики в ближайшее время приступят к работам и составлению документации, сообщил на своей странице в соцсетях мэр Вологды Сергей Воропанов.

Что касается следственных действий, то сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СК по Вологодской области тщательно изучат изъятые документы и сопоставят с иными данными по уголовному делу. Следователями осматривают место происшествия поэтапно, по мере разбора завалов. Также они продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать виновных лиц.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок