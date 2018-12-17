В Вологде при обысках изъяли документы по делу о взрыве газа в доме

В Вологде прошли обыски в ресурсоснабжающих организациях и управляющей компании в рамках уголовного дела по взрыву бытового газа в доме по улице Карла Маркса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи изъяли документацию.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 16 декабря. В одной из квартир на пятом этаже после того, как хозяева включили свет, произошел взрыв газа. Погибла женщина, ее мужа доставили в больницу, но он отказался от госпитализации. Пострадали еще три человека. Они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В результате взрыва разрушены несколько квартир на четвертом и пятом этажах. Повреждена кладка и перекрытия. Жильцов двух подъездов эвакуировали. 37 человек определили в гостиницы и маневренное жилье, остальные разместились у родственников и знакомых.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провели исследование дома на предмет его восстановления. Они предварительно считают, что такая возможность есть. Проектировщики в ближайшее время приступят к работам и составлению документации, сообщил на своей странице в соцсетях мэр Вологды Сергей Воропанов.

Что касается следственных действий, то сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СК по Вологодской области тщательно изучат изъятые документы и сопоставят с иными данными по уголовному делу. Следователями осматривают место происшествия поэтапно, по мере разбора завалов. Также они продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать виновных лиц.