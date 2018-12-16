В Вологде более 30 жильцов пострадавшего дома заселились в гостиницы

В Вологде 31 жилец дома, где в ночь на 16 декабря произошел взрыв бытового газа, заселился в гостиницы города. Еще одна семья из двух человек получила муниципальное жилье, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, всего из пострадавшего дома были эвакуированы 90 человек. При этом в пятиэтажке прописано 144 жильца. В связи с этим власти поручили управляющей компании найти всех собственников квартир в пострадавшем доме. На данный момент в мэрию обратились 116 человек из 47 квартир.

- Понятно, что кто-то находится на работе или в отпуске, кто-то не проживает по месту прописки, поэтому управляющим компаниям поставлена задача выйти на людей,- цитирует пресс-служба мэра города Сергея Воропанова.

До тех пор, пока все жильцы не будут найдены, будет работать пункт приема граждан. По словам градоначальника, для всех собственников забронированы номера в гостиницах. Они также будут обеспечены продуктами.

Напомним, взрыв бытового газа произошел минувшей ночью в жилом доме по улице Карла Маркса, 74А. В квартире на пятом этаже в результате взрыва обрушилось потолочное перекрытие. Общая площадь обрушения составила 30 квадратных метров. Пострадали несколько соседних квартир.

По предварительным данным следователей, ЧП произошло в квартире, где проживала супружеская пара. Перед ЧП они сутки находились на даче и вернулись поздно ночью. Женщина 1975 года рождения вошла в квартиру первой, включила свет, после чего произошел взрыв. Пострадали три человека, среди которых хозяин жилья. Его супруга скончалась в машине скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 109 УК РФ. Оно передано отделу по расследованию особо важных дел.

В настоящее время сотрудники МЧС приступили к разбору завалов. На месте работает тяжелая техника и кран. Второй подъезд уже подключили к теплоснабжению и другим коммуникациям. Некоторые жильцы допущены до своих квартир - в сопровождении сотрудников МЧС и МВД они забирают документы и необходимые вещи.

Ранее сообщалось о том, что сохраняется угроза обрушения. Сейчас эксперты проверяют состояние здания, оценивают ущерб, нанесенный несущим конструкциям. Позже они определят, подлежит ли дом восстановлению.