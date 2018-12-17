Видео: В акции "желтых жилетов" безвинно пострадал Porsche 911

Последние новости из Парижа и его окрестностей каждый телезритель воспринимает по-своему. Пожилые законопослушные консерваторы неприязненно морщатся, видя, как разбушевавшиеся "желтые жилеты" безобразничают на улицах французской столицы. Либерально настроенная публика поддерживает эти акции.

А вот водители всех стран мира смотрят на царящий на Елисейских полях ужас с таблеткой валидола под языком: круша всё вокруг, протестующие нет-нет, да калечат безвинные машины, припаркованные на обочинах. Бьют, жгут и уродуют.

Этот ролик защитникам прав машин можно показывать только после принятия валокордина и нескольких глубоких вдохов. Даже если вы равнодушны к автомобилям премиум-класса и из всех видов транспорта предпочитаете ролики или самокат, то всё равно сядьте, не смотрите это стоя: дыхание может перехватить, а ноги - подкоситься.

Толпа автоненавистников в желтых жилетах подхватывает беззащитный Porsche 911 и переворачивает его вверх дном. Каждая новая вмятина и царапина наносит красавице-машине ущерб в тысячи евро, но злодеи не останавливаются. Обезображенный автомобиль потом еще и издевательски пинают несколько раз. За что?