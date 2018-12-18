Электрический кроссовер Volkswagen вышел на дорожные испытания

Prototypes of @Volkswagen’s electric powered I.D. hatch have begun testing in South Africa



Q4 2019 launch (Europe)



Price similar to Golf diesel



Passat space, Golf dimensions



3 Li-ion battery options: 48, 55 and 62kWh



WLTP range: 330 to 550km



125kW charging option@VWGroup pic.twitter.com/9I1yTJSwbg — Greg Kable (@GregKable) 15 декабря 2018 г.

Компания Volkswagen начала ходовые испытания предсерийных образцов своего нового электрокара I.D. В Сети поясились первые фото грядущей новинки в камуфляже, сделанные в Южной Африке.

Судя по этим изображениям, первый серийный электромобиль Volkswagen получит внешность в стиле одноименного концепт-кара. Иными словами, сохранятся пропорции с короткими кузовными свесами, мощными задним стойками, большой колесной базой и подоконной линией, устремляющейся вверх в районе передних и задних стоек. Фронтальная светотехника - классическая, со светодиодными дугами огней дневного цвета.

Наиболее дерзкие компоновочные приметы до серии не добрались. Так, производственная версия I.D. лишилась задних дверей, открывающихся против хода движения, и спрятанных в корпусе автомобиля дверных ручек.

Напомним, что серийный I.D. базируется на платформе MEB, разработанной для электрокаров. Электродвигатель смонтирован на задней оси, блок батарей размещен в подполье. Предусмотрено несколько вариантов емкости батарейного блока от 48 до 62 кВт/ч. Предполагается, что отдача силовой установки составит порядка 170 л.с., а запас хода у комплектации с наиболее мощной батареей составит 550 км.

За счет компактного расположения элементов электропривода удалось организовать очень вместительный салон, сопоставимый по запасу пространства с моделью Passat. Ожидается, что электрический хэтчбэк появится в продаже уже в 2019 году.