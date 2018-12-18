ГД приняла закон, сокращающий срок при замене на принудительные работы

Депутаты Госдумы сегодня в третьем, окончательном чтении приняли закон, который дает возможность сократить часть срока фактически отбытого уголовного наказания в виде лишения свободы при его замене принудительными работами. Этот законопроект был внесен правительством.

Документ вводит поправки в несколько статьей Уголовного кодекса. Как сообщает ТАСС, он направлен на повышение эффективности системы мер социальной адаптации осужденных.

Ранее в Госдуме приняли закон, согласно которому предпринимателей не будут наказывать Уголовным кодексом за нетяжкие экономические преступления, совершенные впервые и ущерб по которым был полностью погашен.

Сегодня также Госдума приняла закон, наделяющий президента РФ полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранцев, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке, а также документ, который вводит штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги.