Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо

Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо. Однако опасаться нового витка роста цен нет причин. Более того, опасения компаний выглядят беспочвенными.

Такое мнение выразил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий топливный рынок. Он уточнил, что благодаря уже предпринятым правительством мерам стабилизации ситуации на рынке (заморозка мелкооптовых и розничных цен) в кабмине "не ожидают галопирующего повышения цен на моторное топливо".

Ранее в тот же день стало известно, что ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву на высокую стоимость моторного топлива и пригрозили ростом цен на товары для конечных потребителей. По оценкам транспортников, затраты на топливо занимают до 30 процентов в себестоимости услуг автоперевозчиков, а из-за того, что нефтяники подняли ценник для корпоративных клиентов (этот сегмент требования о заморозке не касаются), эти расходы только в ноябре выросли примерно на треть, сообщил "Коммерсант".

"Будем анализировать, сколько в структуре цены на продукты занимает перевозка, а в перевозке - цена топлива, для того чтобы понять, обоснованы эти опасения или не обоснованы, - заявил Дмитрий Козак (цитата по "Интерфаксу"). - Тем не менее, если реагировать на все эти угрозы, а они очень часто звучат в качестве оправдания собственных решений повышения цен, то нам нужно вводить тогда государственное регулирование, в том числе на нефтепродукты и остальные цены. А это недопустимо, мы уже пережили достаточно длительный период такой истории и знаем, к чему это привело".