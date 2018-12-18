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Рубрика: Бензин

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьер-министра Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий покупки топлива корпоративными клиентами - транспортными компаниями.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".

Письмо премьер-министру подписано Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюзом". Из-за ужесточения условий продажи топлива корпоративным клиентам цена транспортных услуг может вырасти на 10 процентов, что скажется и на стоимости товаров и услуг.

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