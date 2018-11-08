АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов

АЗС крупных нефтяных компаний начали вводить "сервисные сборы" за использование топливных карт корпоративными клиентами. Тем самым они скрыто повышают стоимость бензина и дизельного топлива.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС заморожены нефтяными компаниями с июня этого года по соглашению с правительством. Однако с того же времени началась отмена скидок для корпоративных клиентов по топливным картам.

Теперь заправочные станции перешли к новому способу скрытого повышения цен на топливо за счет введения дополнительных платежей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей пострадавших компаний. В письме гендиректора одной из сетей АЗС сообщается, что дизельное топливо теперь будет стоить для корпоративных клиентов на пять процентов больше, а бензин - на один процент.

В ответ грузоперевозчики и другие компании, часто пользующиеся услугами АЗС, сообщили в СМИ о возможном росте стоимости своих услуг. Они поясняют, что подобную практику вводят все крупнейшие нефтекомпании после достигнутого соглашения с правительством России о заморозке мелкооптовых цен на топливо.