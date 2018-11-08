Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Возможный рост цены полиса ОСАГО не превысит 1,5 процента 07.11.2018
Hyundai представил роскошную Creta 07.11.2018
АвтоВАЗ в октябре увеличил продажи на 12% 07.11.2018
Lada Vesta установила рекорд продаж в России 07.11.2018
08.11.2018 06:49
Рубрика: Товары и цены

АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов

Текст: Евгений Гайва
АЗС крупных нефтяных компаний начали вводить "сервисные сборы" за использование топливных карт корпоративными клиентами. Тем самым они скрыто повышают стоимость бензина и дизельного топлива.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС заморожены нефтяными компаниями с июня этого года по соглашению с правительством. Однако с того же времени началась отмена скидок для корпоративных клиентов по топливным картам.

Фото: depositphotos.com
Более половины россиян не готовы переплачивать за качество бензина

Теперь заправочные станции перешли к новому способу скрытого повышения цен на топливо за счет введения дополнительных платежей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей пострадавших компаний. В письме гендиректора одной из сетей АЗС сообщается, что дизельное топливо теперь будет стоить для корпоративных клиентов на пять процентов больше, а бензин - на один процент.

В ответ грузоперевозчики и другие компании, часто пользующиеся услугами АЗС, сообщили в СМИ о возможном росте стоимости своих услуг. Они поясняют, что подобную практику вводят все крупнейшие нефтекомпании после достигнутого соглашения с правительством России о заморозке мелкооптовых цен на топливо.