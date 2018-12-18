Лукашенко поздравил с юбилеем Белорусский союз журналистов

Утверждение, что журналистика не только профессия, но и способ мышления - не пафосные слова. Они абсолютно справедливы и в отношении многотысячной команды белорусских коллег, которые сегодня отмечают круглую дату - 60-летие со дня образования этого общественного объединения.

Александр Лукашенко, направив 18 декабря поздравление Белорусскому союзу журналистов со знаменательным юбилеем, отметил, что за прошедшие годы он "стал одним из самых авторитетных творческих объединений страны. Достойно представляя интересы отечественных журналистов, он заслужил признание медиасообщества как в Беларуси, так и за рубежом".

Пройденный путь, по словам президента, которые приводит его пресс-служба, - это отражение истории становления белорусских СМИ. "И сейчас, в эпоху интернета, журналистское сообщество продолжает служить людям, выполнять свое предназначение - честно и объективно рассказывать белорусской и зарубежной аудитории о событиях в стране и мире", - отметил он.

Почти 2 тысячи 250 профессиональных репортеров объединяет сегодня БСЖ. Ежегодно минимум 70 новых "штыков" и "перьев", по словам его председателя Анатолия Лемешенко, пополняют ряды организации, две трети из которых - молодежь.

Главной своей заботой Союз и сегодня считает дальнейший профессиональный рост своих членов, а главный упор делается, как и прежде, на молодежь. Уже семь лет существует в синеокой Молодежный форум, в рамках которого проходит конкурс молодых журналистов "Дебют" - для тех, кто в профессии не более пяти лет. А вторым крылом своей работы БСЖ считает наставничество, поддержанное в свое время и главой государства.

Кстати, уже три года существует и международная организация Союзного государства "Друзья-Сябры", которая объединяет известных представителей СМИ, интернет-блогеров, радио- и телеведущих, политологов из Беларуси и России.

Юбилей всегда обращен мыслями в завтрашний день. В наступающем году БСЖ запускает новую версию своего сайта: начнет работу сетевое издание журнала "Журналист", учредителями которого выступает Союз и Министерство информации, сообщает местная пресса.