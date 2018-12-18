На Кубани арестовали директора цирка, где лев напал на девочку

На Кубани арестовали 51-летнего директора цирка-шапито, в котором в октябре этого года во время представления львица напала на девочку .

Об этом сегодня во время встречи с журналистами рассказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Тогда ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, ему понадобилась сложная операция. Директора цирка первоначально взяли под домашний арест на время расследования. Сейчас, по словам прокурора Краснодарского края, "директора цирка взяли под стражу, изменив ему меру пресечения".

В ноябре этого года прокуратура в интересах пострадавшего ребенка предъявила директору цирка гражданский иск на пять миллионов рублей. Иск планировали рассматривать в рамках уголовного дела.

Как ранее писала "РГ", цирковое выступление проходило в селе Успенском Краснодарского края. 4-летняя девочка, сидевшая в первом ряду на коленях у мамы, во время выступления повернулась лицом к родителям, оказавшись на какой-то момент спиной к арене. Для львов ситуация, когда потенциальная жертва поворачивается спиной, на инстинктивном уровне является сигналом к нападению. Огромная кошка ринулась к девочке, лапой через зазоры в клетке схватила ее и вытащила на арену. Дрессировщик, который держал хищника на поводке, ничего не смог предпринять.

По свидетельству очевидцев, решетки, которые отделяли людей от львов, выступавших на арене, были очень тонкими и напоминали простую сетку рабицу. При этом блоки решетки были соединены так, что между ними оказалось огромное количество широких зазоров. Именно через них львица смогла лапой схватить девочку и притянуть к себе. Также были выявлены другие многочисленные нарушения безопасности при работе с дикими зверями. Пострадавшая девочка получила тяжелые раны лица, шеи и грудной клетки.