Ученые Крымского федерального университета (КФУ) совместно с местным бизнесом намерены отработать технологию искусственного выращивания форели и раков. Воспроизводством одной из разновидностей океанской креветки в Крыму уже занимаются при участии китайских инвесторов.

В море быстрее

Искусственным разведением форели в Крыму занимаются уже давно и вполне успешно. На полуострове есть два специализированных хозяйства, воспроизводящих радужную форель в пресноводных водоемах. Причем алуштинское предприятие имеет собственное маточное поголовье деликатесной рыбы. Бизнес достаточно привлекательный, хотя и требующий больших инвестиций.

- На каждые 100 тонн рыбы нужно вложить на протяжении года около 30 миллионов рублей оборотных средств, - говорит руководитель Тайганского форелевого хозяйства Владимир Волошин.

Но затраты себя окупают. Цена живой рыбы колеблется в пределах 400-550 рублей за килограмм. А стейки стоят уже свыше 800 рублей. Рентабельность бизнеса начинается с семи тонн воспроизводства рыбы. Сейчас ученые работают над технологией выращивания форели в морской воде: модель экономически более выгодна.

- Форель растет в воде соленостью до 30 промилле, - говорит доцент кафедры экологии и зоологии КФУ Владимир Подопригора. - При этом скорость ее роста в морской воде значительно выше, чем в пресной.

Содержание соли в поверхностных слоях Черного моря составляет около 17-18 граммов на килограмм воды. Уровень, вполне допустимый для форели. На базе Прибрежненского аграрного колледжа КФУ в Сакском районе уже летом будущего года появится экспериментальное хозяйство, которое в дальнейшем предложит предпринимателям готовый алгоритм воспроизводства форели в садковых водоемах прибрежной полосы.

- Это будет эталонное хозяйство, которое мы оборудуем на высшем технологическом уровне, - говорит проректор КФУ по развитию приоритетных проектов Сергей Додонов. - Мы рассматриваем его как базовое с точки зрения экспериментальной площадки отработки новых технологий. Одновременно это будет и учебный центр для студентов, где они смогут участвовать в научной работе.

Новоселы в прудах

Другое направление, в котором сейчас работают ученые КФУ, связано с искусственным воспроизводством раков. Цена этого деликатеса сегодня доходит до 1000 рублей за килограмм, а спрос превышает предложение. При этом все членистоногие, продающиеся на рынке, добыты в естественной среде обитания, чаще всего браконьерским способом. Хищническое уничтожение ракообразных уже привело к значительному сокращению их популяции. Например, только в Крым еженедельно через аэропорт завозится около четырех тонн этого деликатеса. Ученые кафедры экологии и зоологии КФУ поставили амбициозную цель создать технологию искусственного воспроизводства раков. Проект уже поддержали в профильном министерстве регионального правительства.

- У Крыма в этом смысле есть большое преимущество, - говорит начальник управления рыболовства и аквакультуры министерства сельского хозяйства РК Владимир Гайдаенко. - Сегодня на полуострове 1595 прудов, используемых в основном для полива. При этом они дорого обходятся своим хозяевам, хотя могли бы приносить прибыль, потому что подходят для искусственного разведения рыбы и раков.

Биологи КФУ уже сконструировали инкубатор для вынашивания икры узкопалых раков, добившись выживания молоди до 88 процентов. Однако искусственное выращивание этих обитателей рек и озер - задача более сложная, чем воспроизводство рыбы в садках. В период линьки раки активно пожирают друг друга, тем самым существенно сокращая поголовье.

- Мы ищем вещество, которое заставит раков линять одновременно, - говорит кандидат биологических наук Владимир Подопригора. - Тем самым нам удастся избежать каннибализма среди этих членистоногих.

Кроме того, остается проблема чумы рака, способной в считанные дни уничтожить все поголовье. Над решением этих задач ученые КФУ будут работать в кооперации с коллегами из керченского филиала ФГБНУ АзНИИРХ.

Потянуло на соленое

Еще одно перспективное направление - это искусственное воспроизводством рачков Artemia salina. Эти ракообразные являются идеальным кормом для выращенной в питомниках рыбы. Живут они в воде с содержанием соли не менее 85 промилле. Интересно, что Украина, сама того не подозревая, сделала Крыму неожиданный подарок. После перекрытия Северо-Крымского канала соленость воды в Сиваше стала резко возрастать. За четыре года она увеличилась более чем вдвое, с 40 промилле до 100, и продолжает расти. В результате в заливе возникла идеальная жизненная среда для Artemia salina, и сейчас рачок размножается в геометрической прогрессии. Уже сегодня его биомассы достаточно, чтобы обеспечить потребность всей отрасли рыборазведения России и еще экспортировать белок. Тем не менее такое благоприятное развитие ситуации не повлияло на планы ученых отработать технологию искусственного разведения рачка.

- Любой природный продукт ограничен и рано или поздно заканчивается, - говорит Владимир Гайдаенко. - Полноценной технологии искусственного выращивания Artemia salina сегодня нет ни у кого в мире. Если мы ее создадим, то будем иметь огромное преимущество.

Эксперимент с выращиванием океанских креветок в Крыму уже состоялся, и вполне успешно. Заинтересованность в создании на полуострове креветочных ферм проявили китайские инвесторы и их партнеры из Краснодарского края.

- Долго выбирали подходящее место для первой фермы и остановились на нашем рыбколхозе имени Крымских партизан, - рассказал "РГ" заместитель главы администрации Раздольненского района Андрей Захаров. - В пользу этого предприятия сработал тот факт, что в их пруды можно в реверсном режиме закачивать морскую воду.

Технологию, посадочный материал и корм предоставили китайские инвесторы. А крымчане адаптировали процесс к местным условиям. Выращивание креветок длится около 90 дней, и на протяжении всего этого периода температура воды не должна опускаться ниже 20 градусов по Цельсию. При этом в Юго-Восточной Азии за это время несколько раз меняют воду в водоеме. В Крыму решили воду не менять, так она лучше прогревается на солнце. Результат получился обнадеживающий. Крымские креветки по размеру и вкусовым качествам не уступают океанским. Теперь в Крыму хотят добиться воспроизводства ракообразных, чтобы не завозить в будущем посадочный материал. .