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18.12.2018 19:58
Рубрика: В мире

Савченко оставили под стражей еще на два месяца

Текст: Юрий Когалов

Киевский суд продлил на два месяца содержание под стражей Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке госпереворота. Как отмечают местные СМИ, ее адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета, но суд поддержал позицию прокуратуры.

Фото: REUTERS
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Заседание переносили два раза. 14 декабря Савченко не приехала в суд, так как плохо себя чувствовала после окончания голодовки. Сегодня же оно было перенесено из-за сообщений о минировании здания суда, оказавшихся впоследствии ложными.

Напомним, что Савченко была арестована 22 марта. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее обвиняют в подготовке госпереворота и планировании терактов в правительственном квартале украинской столицы и непосредственно в здании Верховной рады. Между тем еще летом прошлого года Савченко заявила о намерении бороться за пост президента Украины в 2019-м.

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