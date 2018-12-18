Уникальный внедорожный автобус МАЗ отправят в Сирию

Автобус МАЗ-131020, созданный Минским автозаводом в единственном экземпляре для Африки, отправится в Азию. В качестве гуманитарной помощи он будет передан правительству Сирии.

Об этой уникальной разработке стало известно еще летом 2016 года, когда белорусский автогигант представил "внедорожный автобус" для рынка стран Африки. Машину построили на удлиненном шасси грузовика МАЗ-5336 с площадкой на крыше, где можно перевозить до 3 тонн груза. Кузов и салон сделали подчеркнуто простыми. Так, боковые стекла использовали исключительно прямые, а лобовое разделили на две части. Фары ФГ-122 можно найти даже в Африке - примитивная оптика применялась для советских машин и бронетехники.

Водительское место тоже не отличается комфортом и технологичностью - приборная панель заимствована у первых автобусов МАЗ. Ко всем узлам и агрегатам есть доступ через люки в боковинах. Сзади смонтировано буксировочное устройство. Спереди установлен бампер от военного МАЗ-6317. Оснащается машина ярославским турбодизельным двигателем ЯМЗ-236БЕ2 мощностью 250 л.с., который работает в паре с китайской 9-ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear 9JS135TA. Привод исключительно передний, но усиленный задний мост позволил создателям называть этот автобус "внедорожным".

В общем, как и просили, получился проходимый, ремонтропригодный и дешевый автобус. Однако в итоге заказчик передумал, и последние полтора года этот МАЗ использовался лишь для усиления экспозиций Минского автозавода на различных выставках. Выставляли его и на продажу - за 62,6 тысячи белорусских рублей, что эквивалентно сумме в 1,97 млн рублей российских. По всей видимости, покупателя уникальный внедорожник не нашел - и теперь ему предстоит отправиться в Сирию, где он наконец может быть использован по назначению, пишет портал abw.by.

Кстати, МАЗ в последние дни стал одним из хедлайнеров автомобильных новостей. Напомним, на минувшей неделе стало известно о том, что автогигант собрал на своих мощностях в Бресте первые фургоны МАЗ-365022 по лицензии китайской компании JAC Motors. Ожидается, что они составят конкуренцию российским "ГАЗелям". А накануне Минский автозавод распространил первые официальные фото капотного раллийного грузовика, который окрестили "самым красивым в истории". Его презентация намечена на 20 декабря.