В Госдуме призвали поддерживать талантливых рэперов

Запрещать концерты рэперов в России нельзя, а талантливых исполнителей и вовсе необходимо поддерживать. Такое мнение высказала председатель комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская.

"Стихи у рэперов, в основном, очень плохие, - согласилась она на пресс-конференции. И тут же добавила: - Но это у многих плохие, а вот у одного будут хорошие. И вот это талантливое надо тянуть и поменьше обращать внимание на эту шелуху, потому что она отсеется сама".

Эту проблему она связала с тем, что рэп в нашей стране "по большому счету только начинается". При этом запреты концертов, в том числе рэперов, проблему качества современной музыки, по ее словам, не решат.

"Не работают эти запреты. Ничего кроме раздражения у народа это не вызывает", - заявила Ямпольская, которую цитирует агентство "Москва".

По ее словам, эффект может быть обратным: из рэперов, чьи концерты запретят власти, молодежь может сделать героев.

Напомним, в последнее время в разных регионах страны были отменены выступления ряда современных музыкантов, включая популярных Хаски и Элджея. Ситуация получила большой общественный резонанс. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, президент Владимир Путин поручил разобраться с причинами отмены рэп-концертов. Сам глава государства уже высказался по этому поводу, заявив, что способ "хватать и не пущать" - самый плохой.