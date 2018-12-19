ГАЗ прокомментировал возвращение "Волги" на конвейер

Возвращение "Волги" на конвейер родного Горьковского автозавода вряд ли состоится. По крайней мере в рамках заключенного с правительством России специального инвестконтракта создание подобной модели не предполагается. Об этом "РГ" сообщили в "Группе ГАЗ", комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возрождении легендарной модели.

Напомним, во вторник, 18 декабря, портал "Автовзгляд", со ссылкой на собственные источники, сообщил о разработке на ГАЗе "новейшего фургона, созданного в содружестве с западными партнерами". Якобы новинка должна выйти на российский рынок через несколько лет. При этом коллеги предположили, что речь может идти о доступной альтернативе немецкого "каблучка" Volkswagen Caddy, которому "достанется уже слегка подзабытое, но по-прежнему родное и любимое нашими соотечественниками имя "Волга".

К такому выводу, безусловно, может подтолкнуть сопоставление ряда фактов. Во-первых, на днях, как сообщала "РГ", Минпромторг, "Группа ГАЗ" и правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК). В нем зафиксированы планы по производству на базе предприятий "Группы ГАЗ" новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков, а также о локализации современного легкого дизельного двигателя для LCV.

Во-вторых, в марте 2017 года речь о возрождении "Волги" завел не кто иной, как Зигфрид Вольф - председатель совета директоров ОАО "Русские машины", в состав которого входит "Группа ГАЗ". Он заявил о том, что компания может начать производство "каблучков". И "Волга", по его словам, "как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов".

И когда на ГАЗе заявили о выпуске "новых моделей легких коммерческих автомобилей", разумеется, вспомнилась и задумка о возрождении "Волги". Увы, напрасно.

"В рамках СПИК "Группа ГАЗ" инвестирует свыше 20 млрд рублей в организацию производства новых моделей коммерческих автомобилей и в компонентную базу, - подтвердили в "Группе ГАЗ". И уточнили: - В том числе - в LCV следующего поколения собственной разработки ГАЗа, которая уже ведется в нашем инженерном центре".

И, наконец, ключевая фраза в ответе пресс-службы "Группы ГАЗ" на запрос "РГ": "Производство автомобилей в сегменте CDV (Car-Derived Van, к которому относятся так называемые "каблучки"), в рамках СПИК не предполагается".

А жаль. Возрождение "Волги" - как минимум, красивая идея, которую, кстати, можно и развить. Так, в 2021 году этой культовой модели советского периода исполнится 65 лет. Появится ли новая "Волга" или нет, но в юбилейный год о ней обязательно будут много говорить.