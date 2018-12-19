Рестайлинговый Volkswagen Passat появится в январе

Обновленный Volkswagen Passat встанет на конвейер предприятия в немецком Эмдене в конце января 2019 года.

Как рассказали в пресс-службе марки, популярная модель будет, как и прежде, выпускаться в двух вариантах кузова - седан и универсал. Как ранее сообщала "РГ", эта новинка базируется на модернизированной платформе предшественника. Иными словами, переход на новую "тележку" MQB вопреки многим предположениям не случится. Соответственно, в арсенале обновленной модели не будет цифровой "приборки".

Тем не менее модернизированный Passat получит новые силовые установки, светотехнику и мультимедийные системы нового поколения. Анонсированы также адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, системы контроля слепых зон и рядности.

В линейке моторов для США окажется модернизированный 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотором, развивающий 176 л.с., но пиковый момент увеличится с 250 Нм до 280 Нм. При этом 3,6-литровый бензиновый VR6 выпадет из моторной гаммы модели на американском рынке. В качестве трансмиссии предложат 6-диапазонный "автомат".

В Европе, как ожидается, на смену прежнему начальному 1,4-литровому бензиновому турбомотору придет новый 1,5-литровый вариант мощностью 150 л.с., знакомый по моделям Golf и T-Roc. Кроме того, в отличие от американского рынка, в Старом Свете предложат модернизированный подключаемый гибрид Passat GTE.