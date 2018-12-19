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19.12.2018 14:41
Рубрика: Российский автопром

В России продали 700-тысячный Chevrolet Niva

Текст: Виктория Чернышева

В Тольятти передали покупателю 700-тысячный по счету автомобиль Chevrolet Niva. Его обладателем стал местный житель Сергей Захарченко.

Он выбрал люксовую комплектацию LE+ с 1,7-литровым двигателем, 16-дюймовыми колесами с шинами специального назначения All Terrain, камерой заднего вида, USB-розеткой, водительским креслом с поясничным подпором и регулировкой по высоте, а также тягово-сцепным устройством.

Фото: Борис Захаров
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Цвет кузова "юбилейного" автомобиля - "Млечный путь". Стоимость Chevrolet Niva в люксовой комплектации начинается с 710 500 рублей.

Как отметили в компании, владелец автомобиля вместе с ключами получил сертификат на бесплатное прохождение трех ТО, а также приглашение на индивидуальную экскурсию на сборочный конвейер предприятия.

Ранее автопроизводитель объявил о том, что в январе стартует производство модернизированных внедорожников Chevrolet Niva. Жизнь модели решили продлить как минимум до декабря 2021 года.

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#Chevrolet