В России продали 700-тысячный Chevrolet Niva

В Тольятти передали покупателю 700-тысячный по счету автомобиль Chevrolet Niva. Его обладателем стал местный житель Сергей Захарченко.

Он выбрал люксовую комплектацию LE+ с 1,7-литровым двигателем, 16-дюймовыми колесами с шинами специального назначения All Terrain, камерой заднего вида, USB-розеткой, водительским креслом с поясничным подпором и регулировкой по высоте, а также тягово-сцепным устройством.

Цвет кузова "юбилейного" автомобиля - "Млечный путь". Стоимость Chevrolet Niva в люксовой комплектации начинается с 710 500 рублей.

Как отметили в компании, владелец автомобиля вместе с ключами получил сертификат на бесплатное прохождение трех ТО, а также приглашение на индивидуальную экскурсию на сборочный конвейер предприятия.

Ранее автопроизводитель объявил о том, что в январе стартует производство модернизированных внедорожников Chevrolet Niva. Жизнь модели решили продлить как минимум до декабря 2021 года.