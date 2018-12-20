Директора Третьяковской галереи награди орденом Франциска Скорины

Орден от имени президента Беларуси вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. Он отметил значимый вклад Зельфиры Трегуловой в развитие культурных отношений между Россией и Беларусью.

В своем благодарственном слове Зельфира Трегулова сказала, что у нее несколько европейских наград, которые вручаются деятелям культуры за серьезную поддержку и развитие культурных связей. Орден Франциска Скорины - в этом ряду. Ее сотрудничество с Беларусью началось в 1990 году. 29 лет прошло с того момента, когда она впервые посетила Минск. За то время, когда она стала директором Третьяковки, ни одна значимая выставка Третьяковской галереи не проходила без участия белорусов: будь то значимые выставки Серова или Айвазовского. Сейчас в Москве проходит выставка Архипа Куинджи, где тоже принимают участие белорусы.

Этой осенью в Могилеве в рамках V Форума регионов был осуществлен проект Национального художественного музея Республики Беларусь и Государственной Третьяковской галереи, реализованный на базе филиала Национального художественного музея "Музей В.К.Бялыницкого-Бирули" в Могилеве. В экспозиции были представлены более 20 произведений художников из круга коллег, друзей и сподвижников Витольда Бялыницкого-Бирули. В частности, посетители смогли насладиться одной из известнейших работ Исаака Левитана "Над вечным покоем" (Третьяковская галерея). Сам автор считал, что это наиболее удачное произведение, раскрывающее его мировоззрение. Демонстрировались работы из фондов обоих музеев. Из Третьяковки привезли раннюю работу Витольда Бялыницкого-Бирули "Из окрестностей Пятигорска", которую в 1892 году купил для своей галереи известный коллекционер Павел Третьяков, что крайне редко случалось с работами молодых художников. Сейчас выставка переехала в Минск.

Третьяковка активно сотрудничает с белорусскими художественными музеями. Так, в 2015 году в Национальном художественном музее в Минске демонстрировалась выставка "От реализма к импрессионизму", где было представлено 60 полотен из собрания Третьяковской галереи второй половины XIX - начала ХХ века.

В 2019 году в Москве откроется грандиозная выставка Ильи Репина, где тоже будет участвовать Национальный художественный музей Республики Беларусь.

Зельфира Исмаиловна, награждение орденом Франциска Скорины стало для вас неожиданностью?

Зельфира Трегулова: Приятной. Мы серьезно сотрудничаем с Национальным художественным музеем Беларуси. Он обладает фантастической коллекцией русского искусства. Во время войны были утрачены почти все художественные ценности. Музеи создавались из небытия, включая Национальный художественный.

А бывали ли вы в Витебске?

Зельфира Трегулова: Первый раз я приезжала в Беларусь в 1990 году с профессором университета Хайфы, он изучал творчество витебского живописца Юделя Пэна. Витебск как колыбель авангарда присутствует и в сегодняшних мероприятиях Третьяковки. Недавно, например, у нас состоялась премьера оперы "Для Черного квадрата". Это оммаж Малевичу, но... в десять часов вечера. Когда я, жаворонок, впервые пошла на ночной концерт, это была мука. Но ночью иным образом все воспринимаешь, тогда можно освободиться от груза дня и напитаться красотой искусства ХХ века...