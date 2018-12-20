Певицу Наталью Штурм обвинили в убийстве Евгения Осина

Ситуация вокруг смерти российского музыканта Евгения Осина, скончавшегося 17 ноября на 55-м году жизни от остановки сердца, приняла странный и зловещий оборот.

Андрей Разин, продюсер, политик, создатель проекта "Ласковый май" и друг семьи Осина, на деньги которого Евгений, кстати, был похоронен, считает, что в трагедии исполнителя может быть виновна певица Наталья Штурм.

Как передает НСН, продюсер намерен просить правоохранительные органы провести дополнительные экспертизы - "после чего потребует возбуждения уголовного дела в отношении Штурм по статье "убийство".

Согласно слов продюсера, "именно она его убила". "Женя до последнего говорил, что она его отравила, после чего у него серьезно ухудшилось здоровье", - уточняется продюсером.

Разин сообщает, что Осин умер после того, как певица "на протяжении восьми часов спаивала певца в его же доме какой-то гадостью".

Продюсер заявляет, что Штурм "подмешивала Осину психотропные вещества", чтобы завести в его квартиру телевизионную съемочную группу. Разин уверен, что Штурм "хотела забрать певца в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант".

Со слов политика следует, что Наталья Штурм проникла в дом Евгения Осина под предлогом работы над аранжировкой, и "после ее визита Евгению стало хуже". В частности, "в ходе обследования врачи пришли к выводу, что было воздействие в тот период, когда Штурм находилась у Евгения - у него возник речевой спазм под воздействием вещества".

Продюсеру известно, что после визита коллеги Осин "не мог прийти в себя два дня". И именно предположенное коварство Штурм могло спровоцировать остановку сердца музыканта.

"Думаю, эту версию мы будем со следствием отрабатывать", - заверил Андрей Разин на пресс-конференции.

Наталье Штурм 52 года, наиболее известна по хиту "Школьный роман", вышедшем в 1995 году в одноименном (втором) альбоме певицы. Некоторое время сотрудничала с "уголовным бардом" Александром Новиковым, который спродюсировал две пластинки подопечной.

Ранее в Сети появилось видео последнего выступления Осина, на котором ясно видно, настолько музыкант плох.