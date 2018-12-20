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20.12.2018 16:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новым мэром Оренбурга стал вице-губернатор области

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: Официальный портал горадминистрации Оренбурга Фото: Официальный портал горадминистрации Оренбурга
Фото: Официальный портал горадминистрации Оренбурга

Новым мэром Оренбурга стал вице-губернатор области, руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Кулагин. На состоявшемся в четверг заседании горсовета за его кандидатуру отдали свои голоса 33 депутата, еще четыре воздержались. Против не проголосовал никто.

СК: В уголовном деле мэра Оренбурга появились новые эпизоды

Как уже писала "РГ", в августе бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов был арестован по подозрению в получении взяток. Вскоре в его уголовном деле появились новые эпизоды. По решению суда, до восьмого января чиновник будет находиться в СИЗО. В октябре горсовет досрочно прекратил полномочия Арапова. В городе был объявлен конкурс на замещение вакансии главы города. До сих пор эти обязанности выполнял первый вице-мэр Сергей Николаев.

Всего о претензиях на пост градоначальника заявили 28 человек. Неделю назад конкурсная комиссия сократила этот список до двух кандидатур. В итоге в нем остались вице-губернатор Дмитрий Кулагин и глава Северного округа Оренбурга Сергей Чуфистов.

Вопрос избрания нового главы города стал центральным пунктом повестки последнего в этом году заседания депутатов горсовета. Перед тайным голосованием кандидаты выступили с кратким изложением своей программы, а также ответили на вопросы. По итогам волеизъявления чистую победу одержал Дмитрий Кулагин.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленска
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В своей программе Дмитрий Кулагин сделал акцент на использовании преимуществ выгодного положения Оренбурга в самом сердце Евразии. Он заявил о планах по созданию здесь туристического и социокультурного кластера. Это поможет решить проблему оттока молодежи. Большое внимание кандидат уделил строительству школ и детсадов, модернизации социальных учреждений. По словам Кулагина, у города будет новая транспортная схема, а в дорожном хозяйстве следует перенять лучшие российские практики - по примеру Москвы и Екатеринбурга.

Новый мэр произнес присягу и принял из рук губернатора Юрия Берга нагрудный знак главы Оренбурга - новый официальный символ, принятый сегодня городскими депутатами. Центральным звеном знака стал большой картуш с многоцветным гербом города.

- Несмотря на мой опыт управленческой деятельности, это особая ответственность, - признался Дмитрий Кулагин. - Я понимаю, что это тяжелый, порой неблагодарный труд на острие критики. Надеюсь, что наша программа получит поддержку горожан.

Законопроект о бюджете Оренбурга на 2019 год депутаты принимали уже вместе с избранным главой.

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